СУВЕ СЛАВИНЕ ЗБОГ ХАВАРИЈЕ Овај део Сремских Карловаца и даље без воде ЕВО ГДЕ ЈЕ ПОСТАВЉЕНА ЦИСТЕРНА

15.08.2025.
Дневник
Дневник
вода
Фото: Дневник

Због комплексности хаварије на водоводној мрежи у насељу Дудара у Сремским Карловцима, као и отежаних услова рада у ноћним сатима, радови ће бити настављени данас, а нормализација водоснабдевања очекује се до 15 сати.

Цистерна са пијаћом водом постављена је на углу улица Доситеја Обрадовића и Гаврила Принципа.

Постоји могућност да ће у току радова, уколико за тим буде потребе, блокада водоводне мреже бити продужена и проширена.

