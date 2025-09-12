ЗАВРШАВА СЕ СЕЗОНА НА ОТВОРЕНОМ БАЗЕНУ Од сутра купање на затвореним базенима Спенса
Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина" обавештава јавност да се данас завршава сезона купања на отвореном базену Спенса.
„Од суботе, 13. септембра нашим корисницима ће бити на располагању затворени базени по непромењеном распореду грађанских смена и ценама“, саопштено је.
Грађанима ће бити доступне бројне смене током радних дана и викенда, а посебно су осмишљене и смене за пословне људе.
Радним данима програм за пословне људе почиње од 06.00 до 07.30 часова, док остале смене за грађане трају: 09.30–11.00, 11.30–13.00, 16.30–18.00 и 19.30–21.00 час.
Викендом ће базени бити отворени у следећим терминима: 09.00–10.30, 11.30–13.00, 14.00–15.30, 16.30–18.00 и 19.00–20.30 часова.
Цене улазница су прилагођене различитим категоријама посетилаца. Радним даном до 14.00 часова, одрасли ће платити 300 динара, а деца до 12 година 200 динара. Студенти, пензионери и борци, уз валидан доказ, плаћају 200 динара.
За све смене радним даном после 14.00 часова и викендом, цене улазница износе 350 динара за одрасле и 250 динара за децу до 12 година.
Посетиоци могу купити и месечне карте: за 20 улазака одрасли плаћају 6.000 динара, а деца до 12 година 4.000 динара. Месечна пропусница, која омогућава неограничен број долазака, такође кошта 6.000 динара за одрасле и 4.000 динара за децу.
Организоване посете школа и установа, уз минимум 15 особа, биће доступне по цени од 150 динара по учеснику.
Посебан програм за пословне људе у раним јутарњим сатима има и полумесечне, месечне и тромесечне пропуснице. Полумесечна кошта 1.600 динара, месечна 3.000 динара, а тромесечна 7.500 динара.