ЗБОГ РАДОВА ИЗМЕЊЕН САОБРАЋАЈ КРОЗ ДЕТЕЛИНАРУ У Корнелија Станковића једна трака постаје градилиште

05.09.2025. 14:52 15:18
Radovi na putu
Фото: Pixabay

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, у понедељак, 8. септембра 2025. године, у оквиру започетих радова на реконструкцији вреловода на Тргу Мајке Јевросиме, почиње са радовима у Улици Корнелија Станковића. 

Због ових радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве и Решењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, одређује се привремена измена режима саобраћаја у зони радова. 

У току извођења радова, заузима се једна саобраћајна трака, као и бициклистичка стаза и део пешачке стазе у делу Улице Корнелија Станковића, од Улице Јанка Чмелика до Трга Мајке Јевросиме.

Планирани рок за завршетак радова  је 20. октобар 2025. године.

Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

