Нови Сад
ЗБОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ВРЕЛОВОДА НОВ РЕЖИМ САОБРАЋАЈА У ЦЕНТРУ Од понедељка Улица Матице Српске постаје градилиште, ево куда ће моћи аутомобили да прођу

05.09.2025. 14:15 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
дневник
novosadska toplana
Фото: Novosadska toplana

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, у понедељак, 8. септембра 2025. године, почиње са радовима на реконструкцији вреловода у Улици Матице српске.

Због поменутих радова, према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, привремено ће бити измењен режим саобраћаја у зони радова. 

За време трајања радова уводи се привремена забрана саобраћаја у делу Улицe Матице српске, од раскрснице са Улицом Николе Пашића до кућног броја 6, и у току наведених радова Улица Матице српске постаје „слепа улица“. 

Планирани рок за завршетак радова је 20. октобар 2025. године. 

Наведени радови неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

Молимо грађане да имају стрпљења и разумевања за поменуте радове.

ЈКП „Новосадска топлана” измена режима саобраћаја реконструкција вреловода
Извор:
дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
