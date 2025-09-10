СРПСКА АТИНА ДОМАЋИН "ТРКЕ КРОЗ СРБИЈУ" Велика бициклистичка трка у октобру, 20 екипа из целог света возиће 500 километара кроз нашу земљу

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин одржао је радни састанак у Градској кући са организаторима, на којем су дефинисани циљеви и технички детаљи реализације овог значајног спортског догађаја.

- Нови Сад ће и ове године бити поносан домаћин једне етапе „Трке кроз Србију“. Ова манифестација има велики значај за промоцију спорта и туризма нашег града, али и целе наше земље, а ми ћемо се, као и раније, потрудити да организација буде на највишем нивоу и да свим учесницима и гостима покажемо гостопримство и пружимо им добре услове за такмичење. Нови Сад је изузетно посвећен развоју бициклистичке инфраструктуре. Имамо око 150 километара бициклистичких стаза, од чега је око 50 километара изграђено у последњих 13 година. Очекујемо другу фазу радова на изградњи стазе Нови Сад - Руменка - Ирмово - Ченеј, по чијем завршетку ћемо имати нову стазу од 20 километара. Поред тога, настављамо са субвенцијама за Новосађане за куповину нових бицикала – рекао је Жарко Мићин који је као градоначелник града домаћина, постао и члан организационог одбора Трке.

Председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић нагласио је да ту манифестацију од посебног интереса за Републику Србију традиционално подржава Влада Републике Србије, као и да ће бициклисти, груписани у преко преко двадесет екипа са свих континената, путевима Србије прећи преко 500 километара.

Састанку су присуствовали и чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед, чланица Градског већа за комуналне и инспекцијске послове Данијела Андрић, члан Градског већа за саобраћај и путеве Александар Булајић, председник Војвођанске асоцијације бициклистичких клубова Иван Арпаш, као и представници Полицијске управе Нови Сад, Саобраћајне полиције, Завода за хитну медицинску помоћ и други.