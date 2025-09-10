СРПСКА АТИНА ДОМАЋИН "ТРКЕ КРОЗ СРБИЈУ" Велика бициклистичка трка у октобру, 20 екипа из целог света возиће 500 километара кроз нашу земљу
Нови Сад ће бити домаћин једне од четири етапе 64. издања међународног бициклистичког такмичења „Трка кроз Србију“, које од 16. до 19. октобра организује Бициклистички савез Србије.
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин одржао је радни састанак у Градској кући са организаторима, на којем су дефинисани циљеви и технички детаљи реализације овог значајног спортског догађаја.
- Нови Сад ће и ове године бити поносан домаћин једне етапе „Трке кроз Србију“. Ова манифестација има велики значај за промоцију спорта и туризма нашег града, али и целе наше земље, а ми ћемо се, као и раније, потрудити да организација буде на највишем нивоу и да свим учесницима и гостима покажемо гостопримство и пружимо им добре услове за такмичење. Нови Сад је изузетно посвећен развоју бициклистичке инфраструктуре. Имамо око 150 километара бициклистичких стаза, од чега је око 50 километара изграђено у последњих 13 година. Очекујемо другу фазу радова на изградњи стазе Нови Сад - Руменка - Ирмово - Ченеј, по чијем завршетку ћемо имати нову стазу од 20 километара. Поред тога, настављамо са субвенцијама за Новосађане за куповину нових бицикала – рекао је Жарко Мићин који је као градоначелник града домаћина, постао и члан организационог одбора Трке.
Председник Бициклистичког савеза Србије Душан Гојић нагласио је да ту манифестацију од посебног интереса за Републику Србију традиционално подржава Влада Републике Србије, као и да ће бициклисти, груписани у преко преко двадесет екипа са свих континената, путевима Србије прећи преко 500 километара.
Састанку су присуствовали и чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед, чланица Градског већа за комуналне и инспекцијске послове Данијела Андрић, члан Градског већа за саобраћај и путеве Александар Булајић, председник Војвођанске асоцијације бициклистичких клубова Иван Арпаш, као и представници Полицијске управе Нови Сад, Саобраћајне полиције, Завода за хитну медицинску помоћ и други.