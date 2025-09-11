СТАРЕЊЕ НЕ МОРА ДА ЗНАЧИ И УСАМЉЕНОСТ Почињу бесплатне радионице за треће доба
Колпинг друштво Србије покреће пројекат „Ментално здравље у трећем добу – психолошка подршка и повезивање старијих у заједници“, кроз свој Витаплан програм, а уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада.
Активности ће трајати од септембра до децембра 2025. године и намењене су старијим суграђанима који желе да унапреде своје психолошко благостање и социјалну повезаност.
У оквиру пројекта биће организоване групе психолошке подршке сваке друге недеље у Витаплан клубу за старије, као и месечне психо-едукативне радионице и предавања у сарадњи са клубовима и удружењима из Новог Сада. Посебно место заузимају радионице „Ментално здравље кроз покрет и природу“, које укључују шетње, вежбе дисања и релаксације, као и дискусионе групе уз филмове, где ће се након пројекција разговарати о животним темама.
– Желимо да покажемо да старење не мора да значи повлачење из друштва, већ може бити период испуњен новим приликама, учењем и повезивањем – поручују организатори.
Сви програми су бесплатни и отворени за грађане који желе да се укључе. Заинтересовани старији суграђани могу посетити Витаплан клуб у улици Лукијана Мушицког 9 (улаз из Војводе Бојовића) радним данима од 14 до 18 часова, а четвртком од 9 до 12 часова, или се информисати путем телефона 021/300 83 59.