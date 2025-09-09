broken clouds
21°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ГОДИШЊЕ САМОУБИСТВО ИЗВРШИ 700.000 ЉУДИ

СУТРА У ЦЕНТРУ ГРАДА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ СУИЦИДА Разговор с волонтерима о личним проблемима, о осећањима и тешким емоцијама

09.09.2025. 09:03 09:14
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Започети разговор и охрабривати људе да отворено разговарају о осећањима и тешким емоцијама - део је активности којима ће и ове године Центар „Срце“ сутра обележити 10. септембар - Међународни дан превенције самоубиства.

На уличној акцији у центру града од 15 до 20.30 часова, сви ће имати прилику да разговарају са волонтерима о својим проблемима, али и да добију информације о раду  Центра “Срце” и да се пријаве за обуку. 

Обраћање је заказано за 19.30 након чега ће у 20 сати уследити паљење свећа и сећање на жртве суицида. Више од 700.000 људи одузме себи живот у свету сваке године - показује статистика Светске здравствене организације.

У највећем броју случајева, самоубиства се дешавају у неразвијеним и средње развијеним земљама. 

О озбиљности овог јавноздравственог проблема говоре и чињенице о патњама људи који изгубе рођаке или пријатеље због самоубиства и чињенице о броју људи који размишљају о томе да изврше суицид.

превенција суицид самоубиство
Извор:
Дневник
Пише:
Борис Гуран
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај