ГОДИШЊЕ САМОУБИСТВО ИЗВРШИ 700.000 ЉУДИ
СУТРА У ЦЕНТРУ ГРАДА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПРЕВЕНЦИЈЕ СУИЦИДА Разговор с волонтерима о личним проблемима, о осећањима и тешким емоцијама
Започети разговор и охрабривати људе да отворено разговарају о осећањима и тешким емоцијама - део је активности којима ће и ове године Центар „Срце“ сутра обележити 10. септембар - Међународни дан превенције самоубиства.
На уличној акцији у центру града од 15 до 20.30 часова, сви ће имати прилику да разговарају са волонтерима о својим проблемима, али и да добију информације о раду Центра “Срце” и да се пријаве за обуку.
Обраћање је заказано за 19.30 након чега ће у 20 сати уследити паљење свећа и сећање на жртве суицида. Више од 700.000 људи одузме себи живот у свету сваке године - показује статистика Светске здравствене организације.
У највећем броју случајева, самоубиства се дешавају у неразвијеним и средње развијеним земљама.
О озбиљности овог јавноздравственог проблема говоре и чињенице о патњама људи који изгубе рођаке или пријатеље због самоубиства и чињенице о броју људи који размишљају о томе да изврше суицид.