СУТРА У МУЗЕЈУ ВОЈВОДИНЕ О успеху кошаркашке репрезентације
19.08.2025. 11:43 11:46
Предавање „Кошаркашка првенства од 1995. до 2005” кустоса историчара Марка Ушћебрке одржаће се у Музеју Војводине (Дунавска 35) сутра од 19 сати.
“Данас, када ишчекујемо почетак 42. Еуробаскета, присетимо се емоције и поноса који су нас испунили када су се наши кошаркаши попели на европски кошаркашки трон, упркос томе што су сви, а нарочито домаћини тог првенства, били здушно против њих”, наведено је у саопштењу организатора.