ТЕЛ АВИВ–ЈАФА И НОВИ САД – ГРАДОВИ ГДЕ ТЕХНОЛОГИЈА СУСРЕЋЕ УМЕТНОСТ Од песковитих дина до глобалног центра креативне економије
Тел Авив–Јафа, основан 1909. године на пешчаним динама изван старог луке града Јафе, данас представља пословно, финансијско и комерцијално средиште израелске економије, али и срце растуће високо-технолошке индустрије.
Захваљујући јединственој економији и великој концентрацији стартап компанија у областима дигиталних и медијских уметности, Тел Авив је препознат као један од водећих светских „старт-уп градова“. Истовремено, он је и културно средиште Израела, дом највећих уметничких институција и место где се сусрећу иновација, уметност и предузетништво.
Оно што Тел Авив чини посебним јесте спој отворености, урбаног распореда, пријатног окружења и јасно дефинисаних градских политика које подржавају креативност. Град је развио технолошки екосистем који сваке године генерише стотине догађаја – од „меетуп“ окупљања, преко хакатона, такмичења и конференција, до великих међународних манифестација посвећених медијским уметностима. Ови догађаји служе као платформе за размену идеја, умрежавање и сарадњу, чиме се подстиче не само развој нових пројеката, већ и дугорочна трансформација урбаног и културног идентитета града.
Стартап екосистем привлачи креативце
Стартап екосистем Тел Авива додатно привлачи младе таленте, креативне предузетнике и уметнике из целог света. Посебно су привучени студенти и млади иноватори из области дигиталне уметности, вештачке интелигенције и нових медија, јер град нуди јединствену комбинацију комерцијалних, образовних и културних могућности. Уједно, присуство инвеститора и глобалних компанија ствара плодно тле за развој нових идеја, што Тел Авив позиционира као једно од најважнијих места за дигиталну и културну сарадњу у свету. Тренутно се спроводи стратегија која има за циљ да град позиционира као глобални центар технологије и иновација. Ова иницијатива укључује сарадњу академских и истраживачких центара, развојних института, водећих технолошких компанија, културних институција и самих уметника, уз подршку локалне и националне власти.
Основа за одрживи развој и друштвену трансформацију
Као УНЕСКО Креативни град медијских уметности, Тел Авив тежи да учи од других чланова мреже како да ресурсе генерисане из креативног и технолошког сектора каналише ка стварању праведнијег и одрживијег друштва. Град дели своја искуства у подстицању предузетништва и креативности са другим срединама, нудећи им примере добре праксе у развоју креативних екосистема. Осим тога, Тел Авив нуди УНЕСКО мрежи директан приступ својим технолошким иновацијама, како би оне могле да се примене у циљевима од ширег друштвеног значаја – било да је реч о образовању, уметности или урбаном развоју.
У оквиру УНЕСКО мреже креативних градова, Тел Авив се повезује и са Новим Садом, који је такође члан у области медијских уметности. Упркос различитим историјским и географским контекстима, оба града деле сличну визију – да креативне индустрије и дигитална уметност буду основа за одрживи развој и друштвену трансформацију. Док Тел Авив развија стартап културу и глобалне дигиталне догађаје, Нови Сад се профилисао кроз фестивале као што су Калеидоскоп културе и „Дочек“, чиме ствара простор за сусрет уметника, грађана и нових технологија. На тај начин, Тел Авив–Јафа се данас не посматра само као град динамичне економије и иновација, већ и као културни центар који спаја уметност, технологију и друштвену инклузију. У сарадњи са градовима попут Новог Сада, он потврђује да су медијске уметности кључни елемент у обликовању одрживе, креативне и глобално повезане будућности.