09.09.2025.
Нови Сад
ВОДЕЋЕ КОМПАНИЈЕ ИЗ АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ НА НОВОСАДСКОМ САЈМУ 11. И 12. СЕПТЕМБРА Дани електричних возила

09.09.2025. 08:33
Пише:
Добрила Млађеновић
Извор:
Дневник
сајам
Фото: Дневник

На Новосадском сајму ће се 11. и 12. септембра одржати Сајам и конференција Electric vehicles days - EV Days.

Како je речено је на јучерашњој конференцији за новинарe, oва приредба која ће окупити водеће компаније из аутомобилске индустрије, произвођаче компоненти, делова и софтвера за електрична возила, као и иноваторе у области пуњења и инфраструктуре за електрична и хибридна возила, одржава се пети пут. 

- Новосадски сајам је члан Централноевропске сајамске алијансе, ЦЕФА, и можемо да потврдимо да на регионалним сајмовима нема манифестација овог типа и намера је да се у договору с организаторима - EV Days кандидује како би се могао организовати и у земљама региона - рекао је извршни директор за сајамску делатност на Новосадском сајму Борис Надлукач. 

Један од организатора ове манифестације је Факултет техничких наука, а по речима декана ФТН-а, проф. др Бориса Думнића, уз привреднике, догађај ће окупити и представнике државних, локалних и регионалних институција који активно учествују у размени знања и креирању политика у области одрживе мобилности. Излагачи ће представити електрична и хибридна возила познатих брендова, посетиоци ће имати прилику и да их испробају, а биће и низ других садржаја. 

Улаз на излагачки део приредбе је бесплатан, као и присуство у тестинг зони. Да би неко учествовао у процесу тестирања возила или пуњача потребно је да попуни пријаву и регистрацију на веб страници догађаја. За конференцијски део је потребно уплатити котизацију.

новосадски сајам електрична возила
Извор:
Дневник
Пише:
Добрила Млађеновић
Нови Сад
