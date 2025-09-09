overcast clouds
НОРВЕШКА СВЕТСКИ ЛИДЕР

ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ЕЛЕКТРИЧНИХ ВОЗИЛА Од чистијег ваздуха и смањења буке на улици до бројних бенефита за привреду

09.09.2025. 08:45 09:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Данас се обележава Светски дан електричних возила, неформални празник установљен са циљем да подигне свест о улози коју електрична возила имају у достизању климатских циљева.

Овај дан обележиће бројне радионице, предавања, па чак и тест вожње широм света, а из Еволутион-а, професионалног сервиса за превоз путника електричним аутомобилима, истичу важност едукације о електричном транспорту.

Они објашњавају да, иако се највише говори о предностима електричних возила на смањење издувних гасова, ова врста транспорта има далеко веће предности.

“Чистији ваздух, мања загађеност у урбаним срединама и кључна улога у достизању циљева климатских договора као што је Париски споразум, јесу важан бенефит који доносе електрична возила. Међутим, овакав транспорт на струју има бројне предности”, објашњава Марко Велбл из Еволутион-а и наводи само неке од њих: “Почнимо од ствари које су важне за појединце као што су смањење буке у градовима и нижи трошкови употребе јер је цена струје далеко нижа од цене горива, а ту су и бројни бенефити за читаву привреду. ”

Највеће интересовање за електрична возила постоји у Кини и у скандинавским земљама. Норвешка је лидер по броју електричних возила у Европи, јер је чак 94 одсто нових регистрованих возила у 2024. години било електрично: “Према подацима Асоцијације европских произвођача аутомобила, Холандија, Данска, Исланд и Шведска су растућа тржишта за електрична возила. Током прве половине ове године продаја електричних возила у Европи порасла је за 22 одсто у односу на исти период претходне године, а електрични аутомобили сада чине више од 15 одсто тржишног удела”, истиче Марко Велбл.

Велбл подсећа да електрична возила нису само путнички аутомобили, већ да обухватају читав спектар превозних средстава: “Кад говоримо о електричним возилима, прва помисао јавности су аутомобили, али оваква врста транспорта је много широка. Она се односи на комбије, камионе, јавни превоз, па чак и пољопривредне и грађевинске машине. Све ово удружено, значајно може допринети ублажавању климатских промена, смањењу буке у урбаним срединама и донети бројне бенефите за појединце и читаве заједнице.”

Светски дан електричних возила установљен је 2020. године. Обележавају га грађани, компаније и доносиоци одлука у око 120 земаља света.

Друштво
