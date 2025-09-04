scattered clouds
БИВШИ ГЕНСЕК ЗВЕЗДЕ ВЛАДИМИР СВЕТКОВИЋ У БОЛНИЦИ: Терзић посетио Цвелета (ФОТО)

04.09.2025. 19:54 19:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Спортињо
Youtube prinstcrin/SportalRS
Фото: Youtube prinstcrin/SportalRS

Бивши генерални секретар Црвене звезде и легенда црвено-белих Владимир Цветковић примљен је на Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”.

Уз њега је генерални директор клуба Звездан Терзић.

"Легенда нашег клуба и бивши генерални директор, Владимир Цветковић, данас је стигао на Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“ код професора Милована Бојића, председника Скупштине ФК Црвена звезда, где ће обавити неопходне прегледе и добити инструкције за даљи ток лечења. Уз њега је био и генерални директор Црвене звезде, Звездан Терзић, који му је пружио пуну подршку. Црвена звезда је више од клуба – то је породица. Звездаши увек брину о својим звездашима", стоји у објави ФК Црвена звезда.


фк црвена звезда
Спорт Фудбал
