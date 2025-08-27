БЛИЖИ МУ ПЕКИНГ ОД НАЈБЛИЖЕГ ЕВРОПСКОГ ГРАДА, А ИГРА ЛИГУ ШАМПИОНА Зашто је Каират из азијског дела Казахстана завршио у најелитнијем европском такмичењу
Фудбалери Каират Алматија изборили су први, историјски пласман у лигашку фазу Лиге шампиона након што су избацили Селтик у плеј-оф рунди квалификација.
Након што су обе утакмице завршиле без голова, Казахстанци су с пенала славили с 3:2. Тиме су постали најисточнија екипа у историји групне/лигашке фазе Лиге шампиона.
Каират Алмати је 2024. године по четврти пут постао првак Казахстана и то након што су у посљедњем колу савладали Атирау с 1:0 голом из једанаестерца на гостовању те су с једним бодом предности освојили титулу испред Астане. Ове сезоне се након 20 од 26 кола налазе на трећем месту с 43 бода колико има и другопласирана Астана, док је водећи Тобол с једним бодом предности испред њих.
Пре историјске утакмице са Селтиком одложили су првенствену утакмицу код Окжетпеса коју ће одиграти у недељу, а Шкоти су на гостовање путовали 5.692 километра. Пуно боља ситуација неће бити ниједном клубу који их извуче у Лиги шампиона.
Где се налази Алмати?
Наиме, Алмати, град из којег стиже Каират налази се близу границе с Киргистаном и Кином, у самом срцу Азије. Налази се источније од читавог Ирана и Авганистана те већине Пакистана, а налази се отприлике у истој линији као и централна Индија.
Најближе гостовање у Лиги првака био би му Истанбул, који је удаљен мало мање од 4.000 километра километара. Поређења ради, од Алматија до Пекинга има "само" 3.200 километара што значи да је главни град Кине, позициониран близу обале Жутог мора, за преко 700 километара ближи Алматију него најближа европска фудбалска дестинација.
Занимљиво, удаљености између Алматија и противника у Лиги шампиона су такве да ћете, тражећи на Гугловим алатима најближи пут, јасно оком моћи уочити Земљину закривљеност.
Откуд Казахстанци у Лиги шампиона?
Многи навијачи се питају зашто уопште Казахстан припада УЕФА. Казахстан је био део Совјетског Савеза који се такмичио у европским такмичењима. Распадом те државе, Казахстан је све до 2002. године био део Азијске фудбалске федерације.
Тада је прешао у УЕФА, а то му је дозвољено из разлога што он делом географски припада Европи. Планина и река Урал представљају границу између континената у том делу Евроазије, а две казахстанске регије налазе се западно од те линије, односно у Европи - Орал и Атирау. Оне заједно чине нешто више од 10 одсто укупне територије Казахстана.
Казахстан УЕФА третира као и бројне друге "трансконтиненталне" нације које спадају на оба континента, а одабрали су се такмичити у њеним такмичењима. У ту групу спадају и Русија, Турска и Јерменија.
Казахстан је још 1996. подно захтев за прикључењем УЕФА. Као кључни разлози наводили су се геополитички разлози и жеља за што бољом сарадњом с најразвијенијим европским земљама, али и спортски, у виду жеље за напретком тамошњег фудбала. Астана, најуспјешнији државни клуб, већ је једном играла у групној фази Лиге шампиона, подсећа Index.hr.