ЦРНО БЕЛИ ВЕЧЕРАС У ЕДИНБУРГУ ЈУРЕ МИНУС ИЗ ПРВОГ МЕЧА Партизан против Хибернијана од 21 час
ЕДИНБУРГ: Фудбалери Партизана вечерас гостују екипи Хибернијана у реванш утакмици трећег кола квалификација за Лигу конференције.
У првом мечу, који је одигран пре недељу дана у Београду, било је 2:0 за Хибернијан.
"Допутовали смо у Шкотску с намером да направимо бољи резултат него у Београду. Жао ми је што смо скоро 60 минута претходни меч играли са играчем мање, а пре тога у првих пола сата се показало да млада екипа има адуте против јаке екипе као што је Хибернијан. Чак и са играчем мање смо показали карактер, одлучност, храброст, жељу, вољу, хтење и квалитет да се супротставимо противнику. Нажалост, тај несрећни пенал је преломио тај меч. Дошли смо овде без беле заставе, иако су нас многи већ отписали после прве утакмице. Многи сматрају да смо већ прежаљени, али нисмо таквог става, желимо да се надмећемо и да пружимо свој максимум и да покушамо да надокнадимо минус из прве утакмице", изјавио је тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић.
Тренер Хибернијана Дејвид Греј рекао је да је његов тим у потпуности фокусиран за дуел са Партизаном.
"Ово је фантастична утакмица којој се сви радујемо. Обезбедили смо себи сјајну прилику и сви играчи су жељни да играју и радују се мечу. Што се мене тиче, ми смо на полувремену двомеча, има још много фудбала да се одигра - видели смо у првој утакмици колико су били агресивни и енергични, чак и када су остали са десет играча. Знамо да нас чека тежак тест, тако да морамо ући у меч као да је 0:0 и направити план како да победимо и у овој утакмици", навео је Греј.
Утакмица између Хибернијана и Партизана биће одиграна вечерас од 21 час на стадиону Истер роуд у Единбургу.