"ЦРВЕНО-БЕЛА КРВ": Звезда 21. и 22. септембра организује добровољно давање крви
Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је данас да ће 21. и 22. септембра у Београду организовати традиционалну акцију добровољног давања крви - "Црвено-бела крв".
У саопштењу се наводи да ће акција "Црвено-бела крв" бити организована по 34. пут.
Акција ће бити одржана 21. и 22. септембра од 10 до 18 часова у Медија центру стадиона "Рајко Митић" у Београду.
"Уједно ће то бити прилика за све навијаче црвено-белих да набаве своје улазнице за утакмицу против Селтика у првом колу лигашке фазе Лиге Европе. Акција добровољног давања крви на нашем стадиону ће бити сјајна прилика за све звездаше да покажу хуманост и као што су то чинили већ годинама уназад пруже помоћ грађанима Србије, којима је то потребно", наводи се на сајту Црвене звезде.
Из Звезде подсећају да крв могу да дају све особе узраста од 18 до 65 година.
"Потребно је да буду здраве, наспаване, да обедују пре давања крви и да не буду под дејством алкохола или неких других опијата. Интервал између давања крви треба да буде три месеца за особе мушког, односно четири за особе женског пола. Такође, то ће бити сјајна прилика за све навијаче да након што учине хумано дело, купе своје улазнице за утакмице Црвене звезде у Лиги Европе", саопштио је шампион Србије.
Фудбалери Црвене звезде ће 24. септембра од 21 сат на стадиону "Рајко Митић дочекати Селтик у првом колу Лиге Европе.