ДЕБИТАНТ У СРПСКОЈ ЛИГИ ИЗ ОМОЉИЦЕ ГОСТУЈЕ БАЧКОМ ЈАРКУ Тренер Дивић: Задовољан сам радом и спремни смо за старт сезоне
У својој 101 години постојања клуба Младости из Омољице остварен је историјски успех улазак у Српску лигу Војводина.
Председник Ненад Ђурић није имао одмора и учинио је све да тим буде јачи и да има услове које мало клубова у српсколигашкој конкуренцији има. Под вођством тренера Петра Дивића (на слици) са којим је остварен успех на теренима крај Поњавице на тренинзима је сваког дана присутно 25 фудбалера и међу њима и новајлије који су дошле у овом прелазном року, a o досадашњем раду тренер Дивић дао је своје виђење и рекао:
- Задовољан сам како смо одрадили припреме, није било лако играчима што је нормално и полако ћемо подизати форму кроз утакмице. Момци су више него добро радили и за сада и све тече по плану који смо зацртали Атмосфера у клубу је на добром нивоу и наш циљ је јасан желимо да добрим играма и резултатима покушамо да остваримо што бољи пласман у такмичењу које ново за нас.
Дошло је неколико нових играча који ће конкурисати и покушати да изборе дрес у борбама за бодове.
- Довели смо потребна појачања и то су пре свега млади играчи жељни доказиовања. Очекујем да ће они својим добрим играма допринети да направимо добре резултате у новој сезони. Овај тим је мало промењен у односу на прошлу сезону радићемо на тренинзима и утакмицама ствари које су потребне да што боље делујемо као тим у првенству где нас очекује тешки мечеви од самог старта сезоне - каже Дивић.
Одиграли сте последњу проверу са српсколигашем ГСП Полет Дорћол и славили сте (1:0) и најавили успешан старт.
- Тако је и поред тога што смо победили, пре свега сам задовољан како су сви играчи у овом сусрету одиграли и сигурно да можемо боље и на томе ћемо још доста радити. Имамо још мало неких детаља у игри што морамо поправити,али генерално делујемо добро као тим и очекујем да само будемо бољи и уигранији - рекао је Дивић.
У суботу гостујете у Бачком Јарку.
- Биће то једна добра и јака утакмица за на, где желим да видим наш помак у игри. Домаћин има традицију и повратник је у српској лиги. Сигурно морамо да максимално поштује прво себе, па онда и екипу Младости која је на свом терену увек неугодан ривал. Желимо да се представимо у што бољем светлу и да останемо непоражени. Најважније да сви будемо здрави и да редовно тренирамо и онда сам сигуран да ћемо бити тим за већа дела у новој сезоне - завршио је Дивић. Б. Стојковски