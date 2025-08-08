НОВИ СРПСКОЛИГАШ ИЗ ОМОЉИЦЕ СПРЕМАН ЗА НОВУ СЕЗОНУ Тренер Дивић: Задовољан сам радом и односом фудбалера
Фудбалери Младости из Омољице дебитанта за предстојећу сезону у Српској лиги Војводина под вођством тренера Петар Дивић ушла је у последњу недељу тренирања.
Председник клуба Ненад Ђурић није имао одмора и у договориу са тренером Петром Дивићем радио је на појачањима и око формирању новог тима.
- Морали смо да направимо план око формирања тима и како би у новом такмичењу што боље изгледали. Лига је доста квалитетна и јака, биће јако занимњиво првенство. Доста тимова ће конурисати за врх табеле као и у борби за опстанак јер доста екипа испада. Радили смио у ивом периоду доста на уигравању тима и на појединим местима довели младе играче. Верујем у још једну успешну сезону Младости и да останемо на мапи у српској лиги - рекао је Дивић.
На тренинзима је сваког дана присутно 25 фудбалера и међу њима и неколико новајлије који ће покушати да се наметну, a o досадашњем раду дао је своје виђење.
- Задовољан сам како смо радили у протеклих месец и по дана. На првом састанку са фудбалерима рекао сам да увек може боље и да морамо сви веровати у себе и свој рад. Имамо одличне услове за рад и атмосфера у клубу је на добром нивоу. Наш циљ је јасан желимо да добрим играма и резултатима у новој сезони остваримо што бољи пласман на табели.
Са вама тренирају и неколико нових младих играча који ће конкурисати и покушати да изборе дрес у борбама за бодове.
- Момци добро раде и задовољан сам за сада и све тече по плану који смо зацртали. Довели смо потребна појачања и очекујем да ће они својим добрим играма допринети да направимо боље резултате у новој сезони. Овај тим бити доста промењен у односу на прошлу сезону,и радићемо на тренинзима и утакмицама ствари које су потребне да што боље делујемо као тим у првенству где нас очекује тешки мечеви.
Последња провера са Младости (Војловица) и убедљива победа.
- Тако је и поред тога што смо победили нашег имењака из Војловице, пре свега сам задовољан како су сви играчи играчи у овом сусрету одиграли и сигурн да можемо боље и на томе ћемо још доста радити. Сви играчи су добили прилику тако ће бити и убудуће. Имамо доста добрих младих и талентованих играча који својим радом и понашањем на тренинзима показују да ће бити лепа будућност клуба, али за њих је потребно време и стрпљење да играчки стасају. Опет бих нагласио да је српска лига озбиљно такмичење за ове момке који морају на терену да покажу свој квалитет - рекао је Дивић.
Нову проверу имате данас против ГСП Плолет Дорћол.
- Биће то још једна добра и јака провера где желим да видим наш помак у игри. Најважније да сви будемо здрави и онда сам сигуран да ћемо бити тим за већа дела у новом првенству. Спремни смо за први меч који нас чека против Младости у Бачком Јарку и следеће недеље ћемо радити на томе да што боље одемо на то гостовање - завршио је Дивић.
Б. Стојковски