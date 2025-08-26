ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Газивода решета мреже и у петој деценији
Гостујућа екипа била је бољи ривал од домаћина у Локу.
Слога - Виноградар 0:4 (0:3)
ЛОК: Стадион ФК „Слога”, гледалаца око 50, судија: Милановић (Сремски Карловци). Стрелци: Елез у 12. Лукић у 25. Борић 36. и Газивода у 81. минуту.
СЛОГА: Радовановић, Берар, С. Видић (Максимовић, Шарић), Јојарт (Радосављев), Ахметовић, Рончевић (Савић), Мађар, Мехмеди, Влаовић (Суботички), Видић, Туфегџић.
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Бранислав Вебер, Борић, Ворислав Вебер, Н. Елез (Газивода), Томов, Лукић, С. Елез, Петрић, Бенежан, Стојановић.
Наметнули су се Лединчани од самог старта и већ у првом полувремену стекли предност од три погодка. У наставку игре одличног Елеза заменио је Бојан Газивода који и у петој деценији не престаје да решета мреже и својим погодком ставио је тачку на овај сусрет.
Борац - Стражилово 1:4 (0:0)
РАКОВАЦ: Стадион ФК “Борац”, гледалаца око 50, судија: Перковић (Змајево). Стрелци: Крњић (из пенала) у 79. за Борац, а Вуковић у 56. Асани у 60. Јованчевић у 66. и Бабић (из пенала) у 76. минуту за Раковац.
БОРАЦ: Живић, Недељковић, Гагић, Маричић, Спасојевић (Сучевић), Тодорић (Кесић), Предојевић (Крњић), Макарић (Миљковић), Карадеглић (Нинковић), Симендић, Пролић.
СТРАЖИЛОВО: Георгијевић, Станковић (Голубовић), Бабић (Црвенков), Кнежевић, Маровић (Мецинг), Дубаић, Радонић, Асани, Јованчевић, Вуковић (Анабуси), Вулетић.
Иако је прво полувреме протекло у испитивању снага и завршено најнепопуларнијим резултатом, ипак су у наставку игре гости успели да наметну ритам и постигну чак четири погодка. Карловчани, вођени искусним Асанијем, уписали су вредне бодове и показали жељу за експресним повратком у виши ранг из којег су претходне сезоне испали.
Обилић - Бачка 1923 2:3 (1:0)
ВИЛОВО: Стадион ФК “Обилић”, гледалаца око 50, судија: Струхарик (Нови Сад). Стрелци: Драгиша Панић у 43. (из пенала), Гардиновачки у 80. за Обилић, а Дејановић у 60. (из пенала) и 79. и Нађфеј у 89. минуту за Бачку. Жути картони: Љ. Панић и Миланковић (Обилић), а Љ. Тривуновић (Бачка).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Ђурић (Џамбас), Љ. Панић, Скелеџић, Миланковић (Чуковић), Д. Панић (Ђурић), Р. Панић, Живанчев (Гардиновачки).
БАЧКА: Радишић, Вујовић, Мијатов (Никола Нађфеј), Немања Нађфеј, Вујовић, Љ. Тривуновић, И. Тривуновић (Драгин), Чегар, Рогић, Дејановић, Рац.
Играло се у Вилову на гол више. Домаћини су прво полувреме решили у своју корист. погодком Панића са беле тачке, мада је исти играч промашио један једанаестерац пре погодка. У другом делу виђена је беспоштедна борба, гости су прво преокренули резултат, да би Виловчани након тога изједначили. Међутим, Нађфеј се побринуо да бодови оду у Ђурђево и претпоследњем минуту сусрета.
Татра - Ченеј 6:0 (3:0)
КИСАЧ: Стадион ФК “Татра”, гледалаца око 50, судија: Никић (Петроварадин). Стрелци: Бајкин у 18, 20. и 52. Радишић у 32. и Станић у 90. минуту, а Крстић у 87. минтуту (аутогол) за Ченеј. Жути картони: Рогић (Ченеј).
ТАТРА: Хрћан, Ђуровка, Костић (Гужвица), Радишић, Багоња, Кончаревић (Ивков), Бајкин, Фабиан (Марић), Станић, Ј. Д. Ожват, Барашин (А. Ожват).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Драгин (Делибашић), Радосављевић (Ћурчић), Малетић (Рогић), Крстић, Милошев (Радић), Стојковић (Бањац), Кременовић, Периновић, Зечевић, Миавец.
Милетић - Динамо 1:0 (0:0)
МОШОРИН: Стадион ФК “Милетић”, гледалаца око 50, судија: Пет-ровић (Нови Сад). Стрелац: Лишић у (из пенала) 64. минуту. Жути картон: Поткоњак (Динамо).
МИЛЕТИЋ: Лишић, Мил. Тривуновић (Малетин), Т. Тривуновић, Калаковић (Ромић), Славнић, Симић, Бањац (Јанковић), Гелић, Павловић, Станковић, Н. Лишић.
ДИНАМО: Петковић, Вулин, Зељић, Тубић (Грујић), Вулетић, Голубовић (Шодић), Прерадовић, Калапати, Сабо, Поткоњак, Цветковић (Лимановић).
У изједначеној утакмици надигравале су се обе екипе. Утакмица је била доста чврста без пуно прилика, а домаћи су постигли погодак са беле тачке преко Лишића што је, испоставило се, било довољно да бодови остану у Мошорину.
Бачка - Хајдук (Г) 2:1 (1:1)
БЕГЕЧ: Стадион ФК „Бачка”, гледалаца око 50, судија: Маријанац (Раковац). Стрелци: Куриш у 32. и Умићевић у 64. за Бачку, а Галић у 2. минуту за Хајдук. Жути картони: Ивић, Карановић и Умићевић (Бачка), а Дудић и Цветковић (Хајдук). Црвени картони: Павлов (Бачка), Галић (Хајдук).
БАЧКА: Ивић, Радосављевић, Павлов, Каранвић, Марковић, Пушић (Косановић), Давор Умићевић (Миљевић), Беговић (Гавриловић), Куриш (Ковач), Леђанац, Данијел Умићевић (Павлов).
ХАЈДУК (Г): Јосимов, Дудић, Смиљанић, Антонић, Тошић, Галић, Којић, Катић, Петковић, Цветковић, Шегуљски.
Занимљива утакмица виђена је Бегечу. Дуел две подједнаке екипе припао је домаћем саставу. Гости су доста рано повели преко Галића и након погодка определили су се да сачувају предност. Фудбалери Бачке нису се предавали и прво је Куриш поравнао, да би у другом делу Умићевић донео победу домаћинима.
Припремио: Ђ. Лаловић
Градски дерби Детелинарцима
Центар - Железничар (НС) 2:3 (1:1)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Стадион ФК “Стражилово”, гледалаца око 50, судија: Максимовић (Нови Сад). Стрелци: Томић у 11. и Десница у 52. за Центар, а Видаковић у 22, 77. и 85. минуту за Железничар. Жути картони: Чадевски, Спасојевић, Мушицки, Лаковић (Центар), Перлез (Железничар).
ЦЕНТАР: Стеванов, Чадевски (Симић), Белић, Гатарић, Лаковић , Мушицки (Вулин), Копривица, Цакић, Перваз (Весковић), Спасојевић, Томић (Десница).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Човић, Милосављевић, Буквић, Ђурица, Димић, Недић, Тадић, Бериша, Видаковић, Тадић, Бјелобаба (Перлез).
Играчи Центра два пута су водили на овој утакмици. Прво је голом Томића домаћа екипа стекла предност, али је десет минута касније Дане Видаковић поравнао. Са тим резултатом се отишло на одмор. У наставку игре Центар поново долази до вођства, погодио је Десница. Након другог примљеног погодка фудбалери са Детеленире стали су на лопту и кроз пас игру успели да још два пута да савладају голмана Стеванова. Оба пута стрелац је био Видаковић и хет- триком се издвојио као најбољи актер овог сусрета.
„Канаринци” без паузе
Фудбалски клуб РФК Н. С. 2025. био је слободан у овом колу, а ту паузу су искористили да одиграју на Детелинари пријатељску утакмицу против Старог града из Бачке Паланке. Утакмица је била доста занимљива и виђено је чак шест погодака. РФК је славио резултатотом 4:2. Иначе, на утакмици је био присутно око 200 гледалаца што је доказ да се у овом делу града фудбал итекако воли и поштује без обзира на то колика је важност утакмице.
Резултати: Борац – Стражилово 1:4, Обилић – Бачка 1923 (Ђ) 2:3, Слога – Виноградар 0:4, Милетић – Динамо 1:0, Татра – Ченеј 6:0, Бачка (Б) – Хајдук 2:1, Центар – Железничар (НС) 2:3.
|
1.
|
Татра
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9:0
|
6
|
2.
|
Бачка (Б)
|
2
|
2
|
0
|
0
|
5:2
|
6
|
3.
|
Виногр.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:1
|
4
|
4.
|
Страж.
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6:3
|
4
|
5.
|
Бачка
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:4
|
4
|
6.
|
Динамо
|
2
|
1
|
0
|
1
|
18:2
|
3
|
7.
|
РФК Н.С.
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4:0
|
3
|
8.
|
Милетић
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1:0
|
3
|
9.
|
Железн.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:5
|
3
|
10.
|
Центар
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3:4
|
1
|
11.
|
Обилић
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3:4
|
1
|
12.
|
Борац
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:5
|
1
|
13.
|
Хајдук
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:5
|
0
|
14.
|
Ченеј
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:10
|
0
|
15.
|
Слога
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:22
|
0