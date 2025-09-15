ЕВРОПСКЕ АМБИЦИЈЕ „ПЛАВИХ ГОЛУБИЦА“: ЖФК Спартак дочекује Партизани
Градски стадион у Суботици у среду, 17. септембра, од 18 часова биће домаћин реванш меча прве квалификационе рунде УЕФА Women’s Europa Cup-a.
На терен излазе фудбалерке ЖФК Спартак и албанског Партизанија, а улаз на западну трибину биће бесплатан за све љубитеље фудбала.
Суботичанке у овај дуел улазе из одличне позиције. У првом мечу, одиграном 10. септембра у Тирани, Спартак је славио убедљивим резултатом 5:0, показујући да с правом претендује на пролаз у наредну фазу. Тај капитал сада треба потврдити пред домаћом публиком и још једном демонстрирати квалитет.
„Плаве голубице“ су годинама најтрофејнији женски фудбалски клуб у Србији, са бројним титулама и редовним наступима на европској сцени. Управо зато, реванш против Партизанија има и симболичну вредност – потврду континуитета у врху и још један корак ка пласману међу најбоље тимове Европе.
Ипак, и поред високе предности, у табору Спартака наглашавају да нема опуштања. Ривал из Тиране нема шта да изгуби и покушаће да изненади фаворизоване домаћине, користећи сваки простор и грешку у игри.
Суботички стадион спреман је за празник фудбала, а очекује се да подршка са трибина буде додатни ветар у леђа Спартаку. Атмосфера и навијачи могу бити пресудни фактор да „плаве голубице“ наставе свој европски пут.