ЕВРОПСКЕ АМБИЦИЈЕ „ПЛАВИХ ГОЛУБИЦА“: ЖФК Спартак дочекује Партизани

15.09.2025. 13:08 13:10
Пише:
Јово Галић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ЖФК Спартак

Градски стадион у Суботици у среду, 17. септембра, од 18 часова биће домаћин реванш меча прве квалификационе рунде УЕФА Women’s Europa Cup-a.

На терен излазе фудбалерке ЖФК Спартак и албанског Партизанија, а улаз на западну трибину биће бесплатан за све љубитеље фудбала.

Суботичанке у овај дуел улазе из одличне позиције. У првом мечу, одиграном 10. септембра у Тирани, Спартак је славио убедљивим резултатом 5:0, показујући да с правом претендује на пролаз у наредну фазу. Тај капитал сада треба потврдити пред домаћом публиком и још једном демонстрирати квалитет.

Плаве голубице су годинама најтрофејнији женски фудбалски клуб у Србији, са бројним титулама и редовним наступима на европској сцени. Управо зато, реванш против Партизанија има и симболичну вредност – потврду континуитета у врху и још један корак ка пласману међу најбоље тимове Европе.

Ипак, и поред високе предности, у табору Спартака наглашавају да нема опуштања. Ривал из Тиране нема шта да изгуби и покушаће да изненади фаворизоване домаћине, користећи сваки простор и грешку у игри.

Суботички стадион спреман је за празник фудбала, а очекује се да подршка са трибина буде додатни ветар у леђа Спартаку. Атмосфера и навијачи могу бити пресудни фактор да плаве голубице наставе свој европски пут.

