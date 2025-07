ФЛУМИНЕНСЕ САВЛАДАО АЛ ХИЛАЛ И ПЛАСИРАО СЕ У ПОЛУФИНАЛЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА: Херкул спаковао кофере Сергеју и Митру

Бразилски представник је у четвртфиналу савладао Ал Хилал резултатом 2:1 после узбудљиве утакмице која то испрва није обећавала да ће да буде.

Српски фудбалер Сергеј Милинковић-Савић је провео на терену читав меч, док Александар Митровић поново није био у протоколу због повреде.

Оба тима су у овај меч ушла после "сече" фаворита коју су приредили, али уз благу предност која се давала екипи из Ријада након што су одиграли прави класик и елиминисали Манчестер сити после седам голова (4:3).

Готово пуних 40 минута ничега смо гледали од два тима у Орланду, пре него што је почело да се дешава – свашта.

Право ниоткуда Мартинели је у том периоду игре пресекао један пас свог саиграча, побегао нашем фудбалеру Сергеју Милинковићу-Савићу и упутио изузетно прецизан ударац. Голман Боно је могао само да испрати ту лопту.

Била је то увертира у бурну завршницу првог полувремена и сјајно друго.

У надокнади је Ал Хилал по први пут захтевао пенал. Истина, Ксавијер јесте оборио Леонарда, али тек након што је и сам поткачен. То је увидео и судија по провери снимка, те је поништио иницијалну одлуку са терена.

Екипа Симонеа Инзагија се пред других 45 минута нашла у истој ситуацији као против "грађана", те још једном одговорили на идентичан начин – брзим голом.

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥



Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH

