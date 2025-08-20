СРБИЈА ЗАУСТАВЉЕНА НА ЕВРОБАСКЕТУ: Остала без полуфинала, Словенија прејака
Кошаркашице Србије изгубиле су од Словеније у четвртфиналу Европског кадетског првенства у Румунији 68:51 (18:15, 15:14, 15:8, 20:14).
Такмичење ће наставити за пласман од петог до осмог места у петак утакмицом против Пољске.
Наш тим је добро отворио утакмицу, већ после три минута повео 7:0, да би Словенија серијом 11:2 повела 11:9. На крају прве деонице ривал је имао 18:15. Боље су Словенке стартовале у другој четвртини, подигле на 22:15, али наше кадеткиње нису дозвољавале да се озбиљније одлепе. Водила је Словенија пет до седам поена разлике све до финиша овог периода, када је Ерић смањила на 29:30. Међутим, Словенке су на велики одмор отишле са +4 – 33:29.
И у уводним минутима треће четвртине Словенија је држала предност, која је у 25. минуту порасла на највећих 43:31. Није нашем тиму ишло у нападу како треба, а предност ривалки је расла. Правили смо доста грешака, што је противник кажњавао, а тројка Фриц за 48:33 створила је озбиљан проблем. Изузетно лоша трећа четвртина Србије, са само четири поена за девет минута, донекле је исправљена на крају, па смо на последњи одмор отишли са заостатком од 11 поена – 37:48.
Погодила је на почетку последњег периода Илић за два (39:48), али је уследила тројка Пожин. Трудиле су се кадеткиње Србије да ухвате прикључак, али лопта није хтела у кош. Вратила је наду Јованов после четири везана поена у 34. минуту (43:51), али су Словенке и поред грешака држале десетак поена предности. Када је Пожин на пет минута пре краја погодила нову тројку за 56:43, било је јасно да нам треба велики преокрет. Нажалост, није га било, а Пожин је погодила још једну тројку за 64:45 на мање од три минута пре краја, па је било јасно да ће Словенија у полуфинале Европског првенства.
У тиму Србије, Петровић је постигла 10 поена, Ерић 4, Петковић 2 (3 ск, 3 укр.л), Милошевић 14 (4 укр.л), Мазић 2, Кожул, Максимовић 6 (4 ск), Јованов 6 (3 ск, 3 ас), Аврамовић 1 (8 ск), Илић 4 (4 ск), Тановић 2, Мајсторовић.
Код Словенки, најефикасније су биле Пожин са 27 поена (9-7 за три поена) и Ферјанчић са 10 поена.