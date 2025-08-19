clear sky
19.08.2025.
Нови Сад
СЈАЈНЕ СРПКИЊЕ У ЧЕТВРТФИНАЛУ ЕВРОБАСКЕТА: Израел на „минус 39“, следи Словенија

19.08.2025. 22:17 22:20
Пише:
Дневник
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Кошаркашки савез Србије

Кадеткиње Србије пласирале су се у четвртфинале Европског првенства у кошарци, у Румунији пошто су убедљиво савладале Израел 79:40 (29:7, 16:12, 14:5, 20:16).

Србија ће у среду од 19.30 часова за полуфинале играти против селекције Словеније која је у осмини финала била боља од Финске резултатом 68:53.

Петковић је отворила утакмицу са шест везаних поена, Израел је узвратио са пет поена, и практично је већ у том 2. минуту ток утакмице отишао на страну Србије. Србија је до краја четвртине направила серију 23:2 и решила тај део игре резултатом 29:7. Наш тим је у првих десет минута постигао пет тројки (по две Петковић и Ерић, једну Тановић).

Једнако је успешна игра била и на другој страни терена, где је противник сведен на мали број поена. До краја утакмице Израел је имао укупно два офанзивна скока и 24 одсто шут из игре.

Током друге четвртине Србија је успешно одржавала двадесетак поена предности, до полувремена стигла и до „плус 26“ (45:19) па је то била добра прилика за стручни штаб да ротира све играчице и што више одмори стартере за меч четвртфинала.

У другом полувремену није било превише осцилација, Србија је одржавала високу предност и практично већ се припремала за меч са Словенијом у четвртфиналу.

У тиму Србије свих 12 кошаркашица се уписало у стрелце. Петровић 8 (4 ас), Ерић 8 (3 ск), Петковић 11 (3 ск, 3 ас), Милошевић 6, Мазић 5 (4 ас), Кожул 3 (3 ск), Максимовић 10 (6 ск, 4 ас), Јованов 9 (7 ск), Аврамовић 5 (8 ск, 3 ас), Илић 7 (11 ск), Тановић 4, Мајсторовић 3 (6 ск).

Код Израела, најефикаснија су била Карми са 14 поена.

кошаркашице србије кошарка кошаркашки савез србије
Извор:
Кошаркашки савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
