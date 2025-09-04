broken clouds
29°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ЛЕГЕНДАРНИ СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ НЕПРЕПОЗНАТЉИВ Никад не бисте погодили ко је то

04.09.2025. 14:39 14:50
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Legia Warszawa

Французи објавили слику легендарног српског репрезентативца, променио лични опис, никад га не бисте препознали.

Пре четири године је у центру пажње био бивши репрезентативац Србије и Црне Горе Данијел Љубоја. Бивши нападач, познат по необичним фризурама током каријере, је потом одлучио да потпуно промени имиџ.

Пустио је косу, браду још више и посебно шокирао фотографијом са Ролан Гароса, где је посматрао меч Новака Ђоковића и Александра Ковачевића те 2023. године. Након тога је виђен и у друштву Тјерија Анрија на мечу Пари Сен Жермена, изводио почетни ударац на мечу Марсеља...

Сада је француска Лига 1 поделила фотографију на друштвеним мрежама поводом његовог 47. рођендана и поставила слично питање које смо и ми вама неколико пута током претходних година.

- Ко је овај бивши фудбалер који данас слави свој 47. рођендан - стоји у објави Лиге 1, а људи у коментарима су успели да реше загонетку.

Данијел Љубоја је током каријере играо за Сошо, Стразбур, ПСЖ, Штутгарт, Хамбургер, Волфсбург, Гренобл, Ницу, Легију и Ланс, за СЦГ уписао 19 наступа и гол и играо на Светском првенству 2006. године.

 

репрезентативац фудбалер центарфор србије
Извор:
(Телеграф.рс)
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај