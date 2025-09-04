(ФОТО) ЛЕГЕНДАРНИ СРПСКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ НЕПРЕПОЗНАТЉИВ Никад не бисте погодили ко је то
Французи објавили слику легендарног српског репрезентативца, променио лични опис, никад га не бисте препознали.
Пре четири године је у центру пажње био бивши репрезентативац Србије и Црне Горе Данијел Љубоја. Бивши нападач, познат по необичним фризурама током каријере, је потом одлучио да потпуно промени имиџ.
Пустио је косу, браду још више и посебно шокирао фотографијом са Ролан Гароса, где је посматрао меч Новака Ђоковића и Александра Ковачевића те 2023. године. Након тога је виђен и у друштву Тјерија Анрија на мечу Пари Сен Жермена, изводио почетни ударац на мечу Марсеља...
Сада је француска Лига 1 поделила фотографију на друштвеним мрежама поводом његовог 47. рођендана и поставила слично питање које смо и ми вама неколико пута током претходних година.
- Ко је овај бивши фудбалер који данас слави свој 47. рођендан - стоји у објави Лиге 1, а људи у коментарима су успели да реше загонетку.
Данијел Љубоја је током каријере играо за Сошо, Стразбур, ПСЖ, Штутгарт, Хамбургер, Волфсбург, Гренобл, Ницу, Легију и Ланс, за СЦГ уписао 19 наступа и гол и играо на Светском првенству 2006. године.
Mais quel est cet ancien joueur qui fête aujourdhui son 47e anniversaire 🥳🤔 ? pic.twitter.com/b2QftdKtko
— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 4, 2025