23.08.2025.
Нови Сад
ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ДОЧЕКУЈУ ВРШАЦ (17): Отрежњење после Мачве

23.08.2025. 16:01
Пише:
Вук Гвозденовић
фк кабел
Фото: ФК Кабел

Фудбалери Кабела у недељу се састају са Вршцем у сусрету петог кола Прве лиге Србије. Меч се игра на стадиону Пролетера од 17 сати. 

Кабеловци су сезону почели са три ремија, а у среду су убедљиво поражени од Мачве у Шапцу 0:3. Новосађани су у доњем делу табеле иако су  показали много више у прва три кола. Чета Душана Бајића мора да потврди квалитет добрим резултатима.

Поуздани централни дефанзивац црвено-црних Марко Павић нада се победи.

- Нисмо изгледали добро против Мачве и рано примљена два гола су нас удзрмала. Брзо смо заборавили тај дуел, гледамо ка Вршачнима и спремамо се за освајање три бода. Време је да наплатимо добре игре – кратко је рекао Павић.

фк кабел фк кабел нови сад
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
