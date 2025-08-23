ФУДБАЛЕРИ КАБЕЛА У НЕДЕЉУ ДОЧЕКУЈУ ВРШАЦ (17): Отрежњење после Мачве
23.08.2025. 16:01 16:04
Фудбалери Кабела у недељу се састају са Вршцем у сусрету петог кола Прве лиге Србије. Меч се игра на стадиону Пролетера од 17 сати.
Кабеловци су сезону почели са три ремија, а у среду су убедљиво поражени од Мачве у Шапцу 0:3. Новосађани су у доњем делу табеле иако су показали много више у прва три кола. Чета Душана Бајића мора да потврди квалитет добрим резултатима.
Поуздани централни дефанзивац црвено-црних Марко Павић нада се победи.
- Нисмо изгледали добро против Мачве и рано примљена два гола су нас удзрмала. Брзо смо заборавили тај дуел, гледамо ка Вршачнима и спремамо се за освајање три бода. Време је да наплатимо добре игре – кратко је рекао Павић.