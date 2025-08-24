У плану и ледена хала и хала за дворанске спортове
ГРАДИЋЕ СЕ „КУЋА ФУДБАЛА“ НА ПАЛИЋКОМ ПУТУ: Делегација ФСС и ФСВ у посети Суботици
Делегација Фудбалског савеза Србије и Фудбалског савеза Војводине биле су у посети Суботици.
Девети „Трофеј града Суботице“ није био само празник дечјег фудбала, већ и прилика за важне спортске разговоре. Представници Фудбалског савеза Србије и Фудбалског савеза Војводине посетили су град на северу Србије, где их је у Градској кући угостио градоначелник Стеван Бакић.
У делегацији су били генерални секретар ФСС Бранко Радујко, председник ФСВ Драган Симовић, потпредседник ФСС Горан Драча и генерални секретар ФСВ Драгомир Тановић. Састанку је присутвовао и генерални секретар Спорског савеза Суботице Дејан Вуковић. Тема сусрета била је изградња војвођанске „Куће фудбала“ на Палићком путу.
Према плану, комплекс ће поред централне зграде обухватити четири фудбалска терена, трибине капацитета 1.000 места и пратеће садржаје, све оно што чини модерну спортску инфраструктуру. Како је истакнуто, циљ је да објекат буде завршен најкасније до 2027. године, када ће Србија бити домаћин Европског првенства за младе до 21 године. На тај начин Суботица и Палић постаће једна од кључних база за припреме домаћих и страних репрезентација.
На истој локацији у плану је и изградња ледене хале и хале за кошарку и остали дворанске спортове. Циљ је да се Суботица и Палић искористе свој географски положај и близину границе те се позиционирају као спортско чвориште прекограничне сарадње.
Градоначелник Стеван Бакић нагласио је да је овај пројекат од огромног значаја:
–На основу многих параметара дошли смо до закључка да је наш град идеално место за изградњу ‘Куће фудбала’. Она ће дати снажан подстицај развоју спорта, туризма и инфраструктуре.
Генерални секретар ФСС Бранко Радујко нагласио је да је изградња квалитетних терена и спортских центара приоритет Савеза:
– На тим теренима развијаће се пре свега деца, која ће имати услове за здрав живот и спортски напредак. Верујем да ће овај центар бити важна адреса за припреме наших млађих селекција, али и клубова из Србије и региона.
Након састанка, делегација је обишла и „Трофеј града Суботице“, где је Радујко уручио пехаре победничкој екипи. Њихово присуство додатно је потврдило значај који фестивал има у промоцији младих талената и развоју фудбала у Србији.
Суботица је тако још једном потврдила статус престонице дечјег фудбала, а најављени пројекти уливају наду да ће овај град ускоро постати један од кључних спортских центара у земљи.