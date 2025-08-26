ИСТОРИЈСКИ ПЛАСМАН: Клуб из Казахстана први пут у Лиги шампиона
26.08.2025. 21:52 21:55
Фудбалери казахстанског Каирата пласирали су се први пут у историји у Лигу шампиона.
После 210 минута игре без гола и после пенала елиминисали су Селтик резултатом 3:2.
Каират, који је почео квалификације за Лигу шампиона од првог кола, успео је после Слована да елиминише и Селтик такође после пенала и тако стигне до највећег успеха у 71 години дугој клупској историји.
Као и прошле недеље у Глазгову, и вечерас је било 0:0 после 90 минута, а ни у продужецима није било гола, па је одлука пала после пенал серије. Чак тројица играча Селтика нису искористила пенал, док је само један играч Каирата био непрецизан са бече тачке.
Шампион Казахстана постао је 30. учесник Лиге шампиона, а преостало је још шест упражњених места у европској елити.