clear sky
21°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1699
usd
100.722
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИСТОРИЈСКИ ПЛАСМАН: Клуб из Казахстана први пут у Лиги шампиона

26.08.2025. 21:52 21:55
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Andrew Milligan/PA via AP

Фудбалери казахстанског Каирата пласирали су се први пут у историји у Лигу шампиона.

После 210 минута игре без гола и после пенала елиминисали су Селтик резултатом 3:2. 

Каират, који је почео квалификације за Лигу шампиона од првог кола, успео је после Слована да елиминише и Селтик такође после пенала и тако стигне до највећег успеха у 71 години дугој клупској историји. 

Као и прошле недеље у Глазгову, и вечерас је било 0:0 после 90 минута, а ни у продужецима није било гола, па је одлука пала после пенал серије. Чак тројица играча Селтика нису искористила пенал, док је само један играч Каирата био непрецизан са бече тачке. 

Шампион Казахстана постао је 30. учесник Лиге шампиона, а преостало је још шест упражњених места у европској елити. 

лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај