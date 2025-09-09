scattered clouds
ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА за изградњу Националног стадиона у Сурчину

09.09.2025. 16:54 16:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
stadion
Фото: Ministarstvo finansija

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је данас грађевинску дозволу за изградњу Националног стадиона у Сурчину, потврђено је Танјугу у Министарству финансија.

Претходно је Министарство финансија, као инвеститор, усаглашен захтев за грађевинску дозволу предало на Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП) 5. септембра. 

Тренутно је у току прва фаза изградње, која се изводи у складу са пројектном документацијом.

 

национални стадион грађевинска дозвола
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
