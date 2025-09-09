ИЗДАТА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА за изградњу Националног стадиона у Сурчину
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је данас грађевинску дозволу за изградњу Националног стадиона у Сурчину, потврђено је Танјугу у Министарству финансија.
Претходно је Министарство финансија, као инвеститор, усаглашен захтев за грађевинску дозволу предало на Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП) 5. септембра.
Тренутно је у току прва фаза изградње, која се изводи у складу са пројектном документацијом.