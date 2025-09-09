КАДЕТИ СРБИЈЕ ОСВОЈИЛИ ТУРНИР У ПОРТУ: "Орлићи" изгубили 5:0 од Португалије у последњем мечу, али ипак први
Кадетска селекција Србије поражена је од Португалије, домаћина турнира, у последњем мечу у Порту резултатом 5-0 (2-0).
Упркос високом поразу у трећем мечу, изабраници селектора Игора Матића обезбедили су наслов освајача турнира, пошто су у претходна два меча славили против Шкотске 0-2 и Италије 1-2.
Србија је одлично ушла у меч, играјући офанзивно пред голом Португалије. Ипак, домаћи су промашаје изабраника селектора Матића умели да казне и већ у 14. минуту, упркос иницијативи "орлића" на семафору је стајало – 1:0.
Наставио је наш тим са офанзивном игром и таман кад се чинило да ће уследити изједначење, домаћи су дуплирали предност у 31. минуту.
Лоше је почео други део игре, пошто су Португалци успели да већ у 47, а потом и 51. минуту удвоструче предност из првог дела. До краја, наш тим је покушао да умањи вођство домаћина, међутим Португалија је у самој завршници стигла до новог потока за коначних 5:0.
Како су "орлићи" славили у прве две утакмице, док је Португалија доживела два пораза, Србија је понела наслов освајача мини турнира у Порту.
Португалија - Србија 5:0 (2:0)
ПОРТО: Стадион: Естадио до Варзим спорт клуб . Стрелци: 1-0 Фереириња у 14′, 2-0 Семедо у 31′, 3-0 Белов у 47′, 4-0 Фереириња у 51′, 5-0 Ријо у 87′.
ПОРТУГАЛИЈА: Маркеш, Таварес, Фереира, Домингос, Фереириња, Кореија, Белов, Р. Силва, И. Силва, Брито (к), Родригеш, Семедо.
СРБИЈА: Радановић, Милованкић (од 46′ Рошковић), Стрика, Анокић (од 46′ Андријашевић), Бауцал, Грујић (од 58′ Тадић), Пејовић (од 72′ Гицић), Здјеларић (од 46′ Кикић), Печеничић (од 80′ Станковић), Милвуд (од 58′ Ђокић), Поповић (од 72′ Марић).