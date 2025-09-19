КАКВА НЕПРАВДА Зар ни два гола и асистенција у ЛШ нису довољни за играча недеље? ШТА ЈОШ ВЛАХОВИЋ ДА УРАДИ?!
Душан Влаховић обележио је прво коло Лиге шампиона, али то није било довољно да понесе награду играча недеље.
Српски репрезентативац је је за само пола сата на терену успео да постигне два гола и упише једну асистенцију. Влаховић је тако спасио Јувентус пораза у утакмици која се завршила резултатом 4:4.
Поготово је упечатљиво што је Влаховић најзаслужнији за два гола у надокнади којим је Јувентус избегао већ виђен пораз против Борусије Дортмунд. Најпре је постигао трећи гол, а потом сјајно асистирао за четврти гол у последњим секундима меча
Награда је отишла у руке фудбалера Барселоне Маркуса Рашфорда, јер је Енглез постигао два гола на утакмици против Њукасла и тако свом тиму обезбедио три бода на старту Лиге шампиона.
Маркус Тирам нападач Интера је такође својим головима решио питање победника на мечу са Ајаксом, док је Франсиско Тринкао у дресу Спортинга утицао на победу против Каирата.
(Kurir.rs)