ЛАЛАТОВИЋ СЕ ВРАТИО РЕМИЈЕМ ПРОТИВ ВОШЕ: Били смо ближи победи, имали смо боље шансе

30.08.2025. 23:23 23:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: Printscreen/youtube/FK Budućnost Podgorica

Ненад Лалатовић вратио се на клупу Младости из Лучана, а нови деби имао је против Војводине у којој је, такође, некад био стратег.

Одиграла су два тима 0:0 у Лучанима. 

– Нисам задовољан бодом. Имали смо боље шансе од Војводине, тактички смо јако добро одрадили утакмицу. Били смо без три стандардна играча, а повредио нам се и Бонџулић, против овакве Војводине која има одличан тим. Ми смо имали пречку и били смо ближи победи, жао ми што та лопта није ушла. Имали смо и у првом полувремену Сремчевићеву стопостотну шансу, тако да ми остаје жал за победом јер мислим да смо заслужили да победимо, јер су момци стварно изгарали свих 90 минута - рекао је Лалтовић за Арена спорт након утакмице.  

ненад лалатовић суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
