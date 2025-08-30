(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ПРЕТИ У ЛУЧАНИМА: Новосађани ређају шансе против Младости
Фудбалери Војводине од 21 час играју против Младости у Лучанима у 7. колу Суперлиге Србије.
29' Најбоља шанса Младости
Сјајна акција – Милојевић је одлично примио и проследио лопту до Сремчевића, који је био близу поготка, али је лопта отишла поред гола.
21' Какав пројектил Петровића
Његош Петровић је сада упослио голмана Младости. Силовито је шутирао, а чувар мреже се нашао на правом месту. Војводина ствара све конкретније шансе и близу је поготока.
20' Велика шанса Ранђеловића
Прва велика шанса Војводине. Погрешила је одбрана домаћина, па се Лазар Ранђеловић нашао 1 на 1 са голманом Стаменковићем, који је овог пута одлично реаговао.
19' Одличан Сиченџе
Била је Младост у контри, опасно кренула ка голу Војводине, одбрана је затајила, али је Сиченџе успео да укроти напад домаћина.
13' Шут Петровића и Николића
Покушао је Његош Петровић да ухвати волеј, али је лопта отишла поред гола. Потом је шут са дистанце упутио и Лазар Николић, али и даље је голман Младости без посла. Војводина обиграва окок гола домаћина, тражи шансу и има иницијативу на почетку дуела.
9' Покушај Ранђеловића
На одличан дуги пас Медојевића на левој страни Ранђеловић се намештао на шут, али је лопта отишла поред стативе.
4' Хендикеп за домаћина
Након дуела са Сиченџеом, млади Огњен Бонџулић је завршио на трави, а по свему судећи незгодно је стао на десну ногу. Није могао да изађе сам са терена, па је уз помоћ напустио игру. Заменио га је Ћирић.
1' Утакмица је почела
Војводина игра без једног од најбољег фудбалера Јусуфа Бамиделеа, који је по сазнањима "Дневника" прешао у мађарски Ференцварош.
УОЧИ УТАКМИЦЕ
Новосађани не знају за пораз од почетка шампионата, а уз четири победе имају један реми и желе да наставе низ без неуспеха.
– Младост је неугодан ривал, али атмосфера у Лучанима, вештачка трава и углавном празне трибине, нису нека мотивација. Мислим да ћемо ипак пронаћи доста мотива, јер не желимо да идемо на паузу неким резултатом који би пољуљао веру у саме себе. Младост је озбиљна и искусна екипа, која има само пет бодова, али су зато спремни на све да нас победе. С обзиром на наш квалитет и наше циљеве, једноставно, морамо да идемо на победу – рекао је стратег Војводине Мирослав Тањга.
Младост је на 10. месту на табели са једним тријумфом, два пораза и три ремија, а на клупу се вратио Ненад Лалатовић, некадашњи тренер и Војводине.