СА ЧЕТИРИ ПОБЕДЕ И ЈЕДНИМ РЕМИЈЕМ ВОША СЕ КАНДИДОВАЛА ЗА ВРХ ТАБЕЛЕ – Тањга: Све смо урадили тимски
Војводина, Црвена звезда и Партизан, три су суперлигашка клуба без пораза након суботњих утакмица шестог првенственог кола.
Тим редоследом заузимају и позиције у врху пирамиде елитног српског лоптања. Истина, неко са једном, неко и са две утакмице мање одигране, што не квари хијерархијски утисак о повратку вредносних клупских релација успостављених још у прошлом веку.
Више од 4.000 посматрача на новосадском „Карађорђу“ сведочило је у дербију са ТСЦ-ом (2:0) о наставку Вошине серије позитивних резултата, кројене по жељи навијачкој, у складу са намером да у новој сезони препознају убедљив дијаметар у односу на све што је обележило претходну сезону за заборав. И не само претходну.
Четири победе, уз жал за несрећно изгубљеним два бода у последњем минуту утакмице са Јавором, поуздан је основ веровању у квалитет и стабилност тима, постигнутим селекцијом играча чије ће појединачне вредности утицати на ниво игре колектива. Додамо ли томе и шансе које добијају млади, ето пуне димензије правца који дефинише жеље свију којима је до Војводине стало. Правца ка Европи, а то подразумева борбу за врх табеле, што је могуће постићи једино трајањем квалитетне игре и понављањем позитивних резултата. Утисак о квалитетном ростеру колектива основни је предуслов за остварење тог циља.
Што се утакмице са ТСЦ-ом тиче, оцену о заслуженом Вошином тријумфу могуће је да сведемо на два шута у оквир гола, што је, испоставило се, било довољно за два гола и три нова бода и (у том тренутку) челну позицију на табели. Видосављевићев првенац у његовом дебију у пола белом, пола у црвеном, постигнут још у првом минуту, казује о вештини Вошиног појачања у шпицу, али истовремено и о сазревању колектива, који је често примао голове што у првом, што у последњим минутима утакмице.
– Морам да признам да је екипа научила лекцију која је била задата у претходне две утакмице са ОФК Београдом и са Јавором – коментарисао је учинак свог тима против Бачкотополчана Вошин стратег Мирослав Тањга. – Сагласни смо да је наша победа заслужена. Све време смо контролисали игру тако да коначан резултат у нашу корист ни у једном тренутку није био под знаком питања. Честитам екипи ТСЦ-а чији су играчи играли у границама коректности и фер надметања. Понављам, међутим, ми смо били много бољи, знатно конкретнији, много смо више желели победу и на крају смо је и постигли. Не бих да издвајам ни једног играча, све што смо урадили, постигли смо тимски и зато сам највише задовољан. Екипа на терену лагано добија жељену физиономију, што и навијачи препознају и враћају се на трибине „Карађорђа“.
Разумели смо Тањгину жељу да нагласак на победи остане на тиму који је рутински остварио резултатску предност у првој четвртини дербија, а потом је зналачки сачувао до краја. Ипак, осврт на догађај не би био потпун без истицања учинка Јудуфа Бамиделеа, асистента Видосављевићу код водећег гола, али и момента када је сам у 21. минуту дуплирао предност Војводине.
С Делеом уз леву и Сукачевом уз десну аут линију, са нападачима којима Тањга располаже, Војводина и у сусретима који следе мора да иде на гол више без обзира на име, снагу противника и димензију искушења на терену. Прво које следи је у Лучанима за седам дана, против Младости са повратником Ненадом Лалатовићем на чело стручног штаба лучанског тима.