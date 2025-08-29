ВОЈВОДИНА ГОСТУЈЕ КОД МЛАДОСТИ У СУБОТУ: За миран дочек првенствене паузер
Пред суботње гостовање у Лучанима фудбалери Војводине су као премију за могућу пету првенствену победу (трећу у гостима), пожелели четири дана одмора.
Основ тој жељи имали су у двонедељној првенственој паузи која следи, али и у чињеници да су припреме на Златибору и у Аустрији реализовали у складу са намером стручног штаба да првенство започну ритмом који обећава, који је у такмичењу и уследио. С друге стране, шеф стручног штаба Мирослав Тањга „премију“ је преполовио, уз образложење да би им радије избројао вишемилионски износ у динарима, него да им олако поклони време предвиђено за припрему екипе за искушења која им тек предстоје. Ипак, Тањга је нагласио да постоји моменат због кога искрено жали.
БЕЗ КОМЕНТАРА ЗА ЛАЛАТОВИЋА
Улогу шефа стручног штаба Младости поново је преузео Ненад Лалатовић, тренер који је после прошлогодишњег сјајног учинка у лучанском клубу задобио поверење спортског сектора Новосађана. У Војводини су без коментара на ту промену.
– Ми никада нисмо поменули ни једног противничког тренера – подсетио је Тањга. - Тако нисмо коментарисали ни Лалатовића. Политика клуба је да се не бавимо другима, нисмо коментарисали туђе тренере, нећемо ни сада. Видим да га не помињу ни играчи, тако да то није наша тема.
- Имамо 28 играча који су свим својим бићем и преданошћу обавезама заслужили да буду на списку за утакмицу у Лучанима – задовољно је Тањга прокоментарисао састав играчког кадра, да би потом зажалио за могућношћу да сви буду у протоколу. – На жалост, само 22 могу у протокол. Са свима понаособ сам разговарао и сви прихватају статус који им је предодређен. Срећан сам највише због тога што низ наших позитивних резузлтата прати одлична атмосфера у свлачионици. Постоји опција да сви путујемо у Лучане, не бих никог да повредим.
У складу са одличним првенственим стартом и учинком од 13 бодова (од 15 могућих) експедиција у пола белом, пола у црвеном у Лучане путује у оптимистичком расположењу. Потврдио је то и Тањга у сусрету са новинарима непосредно пред полазак Вошиног аутобуса.
РОСИЋ СЕ ВРАЋА КУЋИ
Повратник на списак српског селектора Драган Стојковића, голман Војводине Драган Росић пре девет година је из ужичког Јединства стао на гол лучанског колектива, где је остао пуне три сезоне.
- Имамо само речи хвале на време проведено у Младости – искрено ће Росић. –То је био и остао дисциплинован тим који уме да игра на резултат. У међувремену и ми смо научили да одиграмо толико колико нам је за победу потребно. Сви смо мотивисани и спремни да идемо по нове бодове. Војводина је колектив у коме нико није претплаћен на стартну поставу. Конкуренција је жестока и то доноси само позитивне ствари свима на терену, али и на клупи. Гочманац је био први голман. И тада смо имали одличан однос, као што га и данас имамо. То је веома важно и за младог голмана попут њега, али и за мене нешто искуснијег.
- Иста су очекивања и на гостовању у Лучанима, заснована на одличним резултатима и на доброј игри против ТСЦ-а – наставио је стратег Вошиног препорода. – Све време причамо о томе шта нас чека.Младост јесте неугодан ривал, али атмосфера у Лучанима, вештачка трава и углавном празне трибине, нису нека мотивација играчима за игру. Верујем да ћемо ипак успети да пронађемо довољкно снажан мотив, јер не можемо да дозволимо себи да идемо на паузу резултатом који би пољуљао наше самопоуздање које смо у међувремену стекли. С обзиром на наш квалитет и наше циљеве, једноставно, морамо да идемо на победу.
Почетак суботњег сусрета у Лучанима, између Младостии Војводине, заказан је за 21 час. Пренос је на каналу Арена 6.
Л. Бакмаз