ВОШИН БИСЕР ОТКРИО РОЂЕНДАНСКУ ЖЕЉУ – Сукачев: Три бода у Лучанима, знамо како до циља

Срећан 20. рођендан, па да кренемо са неком фудбалском краткорочном жељом…

– Ето, може, три бода у Лучанима – уз осмех почиње Сукачев разговор за клупски сајт.

До тог циља није лако да се дође…

– Тачно тако. Лучани су једна изузетно чврста екипа, играју на вештачкој трави, па је потребно прилагођавање на ту подлогу, а на томе смо радили протеклих дана. Потпуно смо фокусирни на тај меч и да дођемо до циља. На нама је да дамо све од себе поновимо добре делове из игре са гостовања Спартаку и ОФК Београд и онда верујем да резултат не може да изостане. Идемо на победу, као и на свакој утакмици.

Четири победе уз један реми. Довољно за деобу првог места на табели Супер лиге Србије.

– Јако сам задовољан. Почели смо сезону баш онако како смо одрадили припреме – квалитетно. Вредно тренирамо сваког дана и надам се да ћемо да наставимо у овом ритму и у наставку првенства.

Податак да је на свакој утакмици био међу 11 играча који почињу дуел изузетно значи Сукачеву.

– Стартовао сам свих пет мечева, надам се да сам залагањем на терену оправдао то поверење тренера. Сигуран сам да ћу играти све боље и боље у наставку првенства.

„Карађорђе“ је све пунији како одмиче сезоне. Добре игре и резултати доводе навијаче на стадион. А, огромна борба за „бело-црвени“ дрес их враћа на исток и запад стадиона „старе даме“. Наравно, и на гостовањима су уз свој клуб.

– Ми морамо њима да „узвратимо“ за долазак на стадион максималном борбеношћу и победама на терену. Много нам значе, радујем се што видим да долазе у великом броју и да нам пружају максималну подршку у сваком тренутку меча – јасно и гласно ће бисер Воше, Петар Сукачев.