СЈАЈНЕ ИГРЕ СТЕФАНА БУКИНЦА НА ПОЧЕТКУ СЕЗОНЕ: Нормално је да Војводина буде на врху табеле
Сјајне игре младог фудбалера Војводине Стефана Букинца на старту сезоне обрадовале су све навијаче “старе даме”. Постао је незамењив део тима, а податак да долази из Вошине школе и да му је тек 20 година измамљује осмех на лице.
Будућност клуба, али и комплетног српског фудбала је Стефан Букинац. Посебно ако знамо да игра на позицији левог бека која нам је годинама проблематична, када говоримо о државном дресу.
Причу са Стефаном почели смо од осврта на првих пет кола и резултате Војводине.
– Веома сам задовољан почетком сезоне. Све иде у добром смену, баш онако како смо и планирали. Остаје мали жал за нерешеним резултатом против Јавора, али мислим да смо то “поправили” добром игром и победом против квалитетне екипе ТСЦ-а – почиње разговор млади фудбалер Војводине.
Сви пет утакмица – сваки минут на терену.
– Мислим да сам оправдао то, али наравно да желим да будем још бољи из утакмице у утакмицу. Сезона је тек почела, верујем да све може да се подигне на још виши ниво и даћу све од себе да тако и буде.
Један “детаљ” разликује ову Војводину од прошлосезонске.
– Очигледно је да смо доста подигли физичку спрему у односу на прошлу сезону. То ће нам много значити током читавог првенства. Играмо добро, имамо квалитетне играче, бележимо добре резултате и имамо све услове да наставимо још боље у наставку сезоне.
Деоба места број један на табели после шестог кола…
– Јако сам срећан због позиције на табели, али то треба да буде нормално за Војводину. Овај клуб заслужује увек да је на врху. Даћемо све од себе да ово место задржимо и на крају сезоне.
Заједништво међу играчима и подршка коју један другом пружају… Сцене које видимо на сваком тренингу, у свлачионици, на утакмицама…
– Баш битан фактор. Од када сам у клубу атмосфера никад није била боља! Буквално смо као једна породица, где се нико не издваја и где нам је свима једна ствар на првом месту, а то је тим – рекао је Стефан Букинац.