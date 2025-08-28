НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА: Војводина гостује у Лучанима, Звезда с Новим Пазаром, Партизан чека Радник

Фудбалери Војводине ће у суботу у 21 час играти у Лучанима против Младости. Црвена звезда ће након елиминације из Лиге шампиона гостовати Новом Пазару, док ће Партизан дочекати Радник из Сурдулице.

Први меч седмог кола СЛС на програму је у петак од 21 час на Бановом брду, а састаће се Чукарички и ОФК Београд.

Фудбалери ТСЦ-а ће у суботу од 19 часова у Бачкој Тополи дочекати Јавор, док ће пола сата касније на стадиону у Хумској играти Партизан и Радник. Фудбалери Младости ће се у Лучанима од 21 час састати са екипом Војводине.

Фудбалери Црвене звезде гостоваће у недељу од 19.30 часова екипи Новог Пазара. Преостала три дуела седмог кола СЛС биће одиграна у недељу од 21 сат, а састаће се: Железничар - Спартак, Раднички 1923 - Раднички Ниш и Напредак - ИМТ.

Прво место на табели држи Партизан са 13 бодова из пет утакмица колико има и другопласирана Војводина. Црвена звезда је трећа са 12 бодова из четири меча.