МАНЧЕСТЕР ПОТВРДИО: Донарума нови чувар мреже „грађана“
02.09.2025. 15:54 15:56
Коментари (0)
Досадашњи голман Пари Сен Жермена Италијан Ђанлуиђи Донарума званично је потписао уговор са Манчестер ситијем.
Потпис је ставио до јуна 2030. године, саопштио је енглески клуб.
Финансијски детаљи нису саопштени, али британски медији тврде да је Манчестер сити издвојио 26 милиона фунти за овај трансфер.
Италијански голман ће у енглеском клубу да замени Бразилца Едерсона, који наставља каријеру у Фенербахчеу.
Донарума (26) је у ПСЖ стигао 2021. године из Милана. Он је за клуб из Париза бранио на 161 мечу, док је за репрезентацију Италије бранио на 74 утакмица.