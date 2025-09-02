scattered clouds
МАНЧЕСТЕР ПОТВРДИО: Донарума нови чувар мреже „грађана“

02.09.2025. 15:54 15:56
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/PSG - Paris Saint-Germain

Досадашњи голман Пари Сен Жермена Италијан Ђанлуиђи Донарума званично је потписао уговор са Манчестер ситијем.

Потпис је ставио до јуна 2030. године, саопштио је енглески клуб.

Финансијски детаљи нису саопштени, али британски медији тврде да је Манчестер сити издвојио 26 милиона фунти за овај трансфер.

Италијански голман ће у енглеском клубу да замени Бразилца Едерсона, који наставља каријеру у Фенербахчеу.

Донарума (26) је у ПСЖ стигао 2021. године из Милана. Он је за клуб из Париза бранио на 161 мечу, док је за репрезентацију Италије бранио на 74 утакмица.

 

манчестер сити премијер лига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
