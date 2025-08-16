overcast clouds
МАРКО ЛАЗЕТИЋ НАСТАВЉА КАРИЈЕРУ У АБЕРДИНУ: Абердин ће платити само номиналну накнаду Милану

lazetic
Фото: Youtube Printscreen/Crvena zvezda

Фудбалер Милана Марко Лазетић наставиће играчку каријеру у шкотском Абердину.

Скај Италија је објавила да ће Абердин платити само номиналну накнаду Милану за српског фудбалера. Такође, италијански клуб би требало да добије до 50 одсто од наредне продаје Лазетића.

Италијански медији наводе да ће Лазетић током дана допутовати у Шкотску на лекарске прегледе, а у недељу ће потписати уговор са Абедином.

Лазетић (21) је у Милан стигао у јануару 2022. године из Црвене звезде за 4,9 милиона евра, али је за италијански клуб одиграо укупно 12 минута. Он је имао уговор са Миланом до 30. јуна 2026. 

Лазетић је у међувремену играо на позајмицама у Алтаху, Фортуни Ситард, а прошле сезоне је провео у ТСЦ-у из Бачке Тополе.

