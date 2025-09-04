МО ЛИГА КИКИНДА-ЖИТИШТЕ Матијевић у надокнади за три бода
У Међуопштинској лиги Житиште-Кикинда три тима остварили су по три узастопне победе. То су Црвена звезда, Бега и Рохам.
Пролетер - Борац (И) 2:3 (1: 1)
МЕЂА: Игралиште: Пролетера, гледалаца: 100. Судија: П. Нунић (Кикинда). Стрелци: Дејан Мршић у 30. минуту (из пенала) и Жива Којић у 86. за Пролетер, а Бранислав Спахић у 3, Марко Свирчев у 83. и Ненад Матијевић у 90 +2 минуту за Борац (И). Жути картони: Ж. Којић, Кинчеш (Пролетер).
ПРОЛЕТЕР: Максимчев 7, Сарваш 6,5 (Константин 6), Станковић 7, Вујовић 7,5 (Орешчанин 7), Климовић 7, Ж. Којић 8, Г. Живков 7 (В. Танасић 6,5), Мршић 8, М. Становић 7, Глишин 7, Жолти 6,5 (С. Милош).
БОРАЦ (И): А. Карачоњи 7,5, Б. Грујић 7, М. Вукобрат 8, Б. Спахић 8, Кебић 7, Свирчев 9, З. Спахић 7, Н. Матијевић 8, Шугић 7, Челекетић 7 (Миркоњ 7), Станкић 7 (Елезовић 8).
ЖАК - Олимпија 2:2 (2:2)
КИКИНДА: Игралиште ЖАК - а, гледалаца: 100. Судија: Ј. Ступар (Нови Козарци). Стрелци: Никола Утржен у 22. и Марко Ратко у 45 +1 минуту за ЖАК, а Данијел Станишић у 14. и 18. минуту за Олимпију. Жути картони: Баба, Крнић, Малогајски (ЖАК).
ЖАК: Бадрљица 7, Баба 7, Утржен 8 (Малогајски 7), Р. Терек 7 (Удицки 7), Сабо 7 (Станковић 7), Крнић 7 (Врбашки 8), Бошков 7 (Сивчев), Ћулафић 7, Симић 7, Ратко 8, Ходик 8.
ОЛИМПИЈА (ТОРДА): Ричард Каршаи 8, В. Каршаи 7 (Теглеши 7), Вереш 7, М. Ољача 8, Д. Чикош 7, Р. Балог 8, Филиповић 7 (Жигић 7), И. Шућин 8, Р. Харфман 7, Д. Раду, Д. Станишић 9.
Јединство - Подгрмеч 2:2 (1:0)
БОЧАР: Игралиште Јединства, гледалаца: 100. Судија: М. Гајин (Кикинда). Стрелци: Борислав Марков у 33. Драган Медић у 50. минуту за Јединство, а Александар Станић у 90. и 90+2 минуту за Подгрмеч. Жути картони: М. Чубрило, Н. Перкин, В. Зељковић (Јединство), а М. Миљуш, Ђ. Живковић, Н. Тополић (Подгрмеч).
ЈЕДИНСТВО: Ковачевић 7, М. Чубрило 7,5, Перкин 7, Д. Кнежевић 7 (Лукић 7), И. Мунћан 7 (Милин 7), Вања Каран 7, Радојчић 7, И. Радојев 8 (Д. Медић 8), Марков 8, Зељковић 7, Радошевић 7 (Димитријевић 7).
ПОДГРМЕЧ: С. Марковић 7,5, А. Станић 9, М. Родић 7, Д. Станојевић 8, Манојловић 7 (Колунџија), Ристић 7 (Стојин), Николић 8 (Д. Ђурић), Михајло Миљуш 7, Ђ. Живковић 7, Тополић 7, Ј. Миљуш 7 (М. Балабан 7).
Рохам - Војводина 5:0 (2:0)
НОВА ЦРЊА: Игралиште Рохама, гледалаца: 100. Судија: Д. Небојша (Кикинда). Стрелци: Ненад Панић у 13. и Јован Беложански у 21, 70, 82. и 88. минуту. Жути картони: Л. Чеке (Рохам), С. Сава, Н. Чубрило (Војводина).
РОХАМ: М. Вукобрат 8, Лајош 7, Тодор 7 (Рафа), Л. Чеке 7 (А. Њергеш 7), А. Ходи 7,5 (Стојков 7), А. Живковић 7, Ј. Беложански 9, Н. Панић 8, Максимовић 7, Голушин 7, М. Тодоров 8.
ВОЈВОДИНА (НМ): В. Попов 5, С. Роцков 5, И. Арсенов 5 (Васичин 5), М. Вијатов 5 (Мишковић 5), Стојанов 5, С. Савић 5, Радојчин 5 (Николић 5), Терзин 5, В. Арсенов 5, Н. Чубрило 5, Д. Адамов 5 (Салиховић 5).
Будућност - Црвена звезда (ВС) 0:7 (0:6)
БАНАТСКИ ДВОР: Стадион: “Мирко Вучуревић”, гледалаца: 150. Судија: С. Мијатовић (Житиште). Стрелци: Душан Комненовић у 2, Милан Кесер у 26, 40, 44, Никола Брајић у 30, Урош Ђурић у 35. и Бранко Дамјановић у 87. минуту. Жути картони: Н. Константинов (Будућност), а У. Ђурић (Ц. звезда) .
БУДУЋНОСТ: П. Милеуснић 5 (Р. Талпаи 5), О. Силађи 5 (Јакшић 5), П. Штиковац 5, Томаш 5, Д. Самарџија 5, Д. Савић 5 ( Илијин 5), И. Ердеи 5, Н. Божић 5, Љ. Сивчевић 5, Н. Константинов 5 (Д. Ђурин 5), Саша Тривуновић 5 (М. Околишан 5).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Н. Радовић 8, Вујовић 7 (И. Ђуричин 7), Латковић 8 (Б. Дамјановић 8), Н. Рудан 7,5, Савин 7, М. Кесер 9 (М. Иванчевић 7), Д. Комненовић 8, Н. Брајић 8 (З. Ђурић 7), У. Ђурић 8, Станков 7 (М. Ћаћић 7), З. Кубуровић 8.
Бега - 1. oктобар 8:0 (5:0)
НОВИ ИТЕБЕЈ: Игралиште Беге, гледалаца: 200. Судија: Н. Божић (Житиште). Стрелци: Адриан Патаи у 2. и 62, Имре Чилег у 4. и 8. и Марко Матић у 40, 45+1, 56. и 59. минуту за Бегу. Жути картони: А. Сабо, И. Чилег, Шарановић (Бега), Д. Марковић, Д. Димић (1. октобар) .
БЕГА: А. Ладањи 8, А. Сабо 7,5, Ервин Цирок 7 (М. Митровић), И. Чилег 8, Адриан Патаи 8, М. Матић 9 (Шебешћан 7), Игор Цирок 7, Шарановић 7 (Марко Патаи 7), Уташи 7, Данијел Вираг 8 (Глигор 7), Русимовић 7 (Бобан 7).
1. ОКТОБАР: Драган Лисица 5, Радиновић 5, Д. Марковић 5, Далибор Вираг 5 (Балаж 5), Д. Димић 5, Ратковић 5, Д. Тривуновић 5, М. Тривуновић 5, М. Николин 5 (А. Пандуров 5), М. Вираг 5 (Симић 5), И. Живанов 5 (А. Матић 5).
Припремио: П. Станић
Резултати: Бега – 1. октобар 8:0, Пролетер – Борац (И) 2:3, ЖАК – Олимпија 2:3, Рохам – Војводина 5:0, Будућност – Ц. Звезда 0:7, Јединство (Б) – Подгрмеч 2:2.
|
1. Ц. звезда
|
2
|
2
|
0
|
0
|
15:0
|
6
|
2. Бега
|
2
|
2
|
0
|
0
|
11:2
|
6
|
3. Рохам
|
2
|
2
|
0
|
0
|
9:2
|
6
|
4. ЖАК
|
2
|
1
|
1
|
0
|
6:4
|
4
|
5. Борац (И)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
5:5
|
3
|
6. Војводина
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:7
|
3
|
7. 1. октобар
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2:8
|
3
|
8. Подгрмеч
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4:6
|
1
|
9. Олимпија
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4:6
|
1
|
10. Једин. (Б)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
2:4
|
1
|
11. Пролетер
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:11
|
0
|
12. Будућност
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:11
|
0