НАЈВАТРЕНИЈА УТАКМИЦА НА СВЕТУ: Отворена изложба о историји вечитих дербија – артефакти који до сада нису били доступни јавности у Музеју Црвене звезде

05.09.2025. 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалски клуб Црвена звезда је у свом музеју на стадиону „Рајко Митић“ отворио изложбу посвећену вечитом дербију, једном од највећих догађаја у српском спорту.

‍Вечити дерби између Црвене звезде и Партизана представља једно од најватренијих ривалстава у свету фудбала. Осам деценијa страсти и усијане атмосфере претворили су Београд у фудбалски епицентар Европе. Овај дуел није само спортски догађај, већ и културни феномен.

У Музеју је изложено више трофеја са бројних турнира, аутентична лопта са дербија из осамдесетих година прошлог века, улазнице, програмски материјали, дрес Шерифа Ендиајеа, као и приказ вечитог дербија кроз призму дневне и спортске штампе.

Посетиоци ће имати јединствену прилику да се упознају са историјом вечитог дербија кроз артефакте који до сада нису били доступни јавности, а посебан куриозитет изложбе представља велики пано са карикатурама које су кроз деценије осликавале дух и ривалство дербија.

– Искористите јединствену прилику да завирите у богату историју кроз експонате који су до сада били непознати јавности и осетите атмосферу која је кроз генерације стварала легенду о вечитом дербију, најватренијој фудбалској утакмици на свету – пише на сајту Црвене звезде. 

Изложба траје до 30. новембра 2025. године у Музеју Црвене звезде, који се налази на западној трибини стадиона "Рајко Митић".

Музеј радним данима ради од 9 до 16 часова, док је викендом радно време од 9 до 15 сати.

Стадионске туре се организују свакодневно у терминима: 10 часова, 12 часова и 14 часова, осим данима када се на стадиону “Рајко Митић” играју утакмице.

