НАШАО КЛУБ ПОСЛЕ 324 ДАНА: Некадашњи играч Звезде у Грчкој

12.09.2025. 14:51 14:56
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: Printscreen/Youtube/FK Crvena zvezda

Срђан Спиридоновић је некадашњи фудбалер Црвене звезде.

Након одласка из табора црвено-белих ствари нису ишле баш најбоље по овог играча. 

Аустријско-српски фудбалер ново је појачање критске Хање, тима основаног пре осам година који се такмичи у другом рангу грчке фудбалске пирамиде.

Крилни играч тако је пронашао први ангажман још од краја октобра прошле године, када је окончао сарадњу са словеначком Муром. 

Момак по надимку „Спиди“ на стадион „Рајко Митић“ стигао је из пољског Погона лета 2020. године, у трансферу вредном 250.000 евра. Члан шампиона Србије био је нешто више од две године, уз 24 одиграна меча (четири гола, пет асистенција) и позајмице Генчлербирлигију и Атромитосу.

Потом га је пут одвео у Жалгирис, па на Блиски исток – тачније у Хајер и Ал Салмију. Оданде је стигао у Словенију, где се задржао само три месеца.

 

Спорт клуб

фк црвена звезда фудбал
Спорт Фудбал
