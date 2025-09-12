НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина дочекује „брђане“, у Суботицу стиже Партизан
Утакмицама 8. кола у суботу се наставља такмичење у фудбалској Суперлиги Србије.
Војводина ће играти пред својим навијачима и у суботу у 20 часова дочекаће београдски Чукарички.
Прве утакмице играће се у суботу од 18 часова, када ће Јавор у Ивањици дочекати ИМТ, а у исто време у Сурдулици ће се састати Радник и Раднички из Крагујевца.
Фудбалери ОФК Београда и Новог Пазара играће од 19.30 сати у Старој Пазови.
Раднички из Ниша дочекаће Напредак у недељу од 15 часова, а два сата касније састаће се Црвена звезда и Железничар из Панчева, односно ТСЦ и Младост из Лучана.
Осмо коло Суперлиге затвориће утакмица између Спартака из Суботице и Партизана од 19.30 часова.
Партизан је водећи на табели СЛС са 16 бодова из шест утакмица, Звезда је на другом месту са 15 бодова после пет одиграних мечева, а на трећој позицији налази се Војводина са 14 бодова из шест одиграних дуела.