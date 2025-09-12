clear sky
НАСТАВЉА СЕ СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ: Војводина дочекује „брђане“, у Суботицу стиже Партизан

12.09.2025. 12:37 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Војводина

Утакмицама 8. кола у суботу се наставља такмичење у фудбалској Суперлиги Србије.

Војводина ће играти пред својим навијачима и у суботу у 20 часова дочекаће београдски Чукарички. 

Прве утакмице играће се у суботу од 18 часова, када ће Јавор у Ивањици дочекати ИМТ, а у исто време у Сурдулици ће се састати Радник и Раднички из Крагујевца.

Фудбалери ОФК Београда и Новог Пазара играће од 19.30 сати у Старој Пазови.

Раднички из Ниша дочекаће Напредак у недељу од 15 часова, а два сата касније састаће се Црвена звезда и Железничар из Панчева, односно ТСЦ и Младост из Лучана.

Осмо коло Суперлиге затвориће утакмица између Спартака из Суботице и Партизана од 19.30 часова.

Партизан је водећи на табели СЛС са 16 бодова из шест утакмица, Звезда је на другом месту са 15 бодова после пет одиграних мечева, а на трећој позицији налази се Војводина са 14 бодова из шест одиграних дуела.

суперлига фудбал фк војводина фк црвена звезда фк спартак суботица
Спорт Фудбал
