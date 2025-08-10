НЕКАДАШЊИ ФУДБАЛЕР И ТРЕНЕР ИВАН ГОЛАЦ: Меч против Енглеске није само борба за бодове, већ прилика да покажемо ко смо
Меч против Енглеске није само борба за бодове, већ прилика да покажемо ко смо, без страха и без комплекса, изјавио је некадашњи српски фудбалер и тренер Иван Голац.
Фудбалери Србије гостоваће 6. септембра селекцији Летоније у мечу групе К квалификација за Светско првенство 2026. године, а "орлови" ће потом три дана касније у Београду дочекати Енглеску.
"Традиционално, мечеви између нас и Енглеза, још од педесетих година, увек су били занимљиви и пуни емоција. Побеђивали смо их и са 5:0, али су и они нас знали да демолирају. То је судар две потпуно различите фудбалске школе - њихова, базирана на брзини, темпу, снази и дуел игри, и наша, техничка, маштовита, са више уметности. Најважније правило у игри против Енглеза је не улазити у тучу. Ако покушаш да их добијеш у борби, изгубио си пре првог звиждука. Снага је одувек била њихово главно оружје", изјавио је Голац.
Он је истакао да очекује интересантан меч против Енглеске.
"Енглези нису селекција која делује непобедиво, али имају појединце који су способни сами да реше утакмицу. Мислим да ће бити пуно голова, за разлику од претходног дуела на ЕП где је један детаљ одлучио победника. Много је важно да направимо добар резултат у Риги и да у једној фантастичној атмосфери пред пуним стадионом у Београду, одиграмо најбоље што умемо", додао је Голац.
Некадашњи српски тренер је навео да је енглеска репрезентација најјача на средини терена.
"И данас имају фантастичне играче у везној линији, али им је одбрана годинама проблем. Ту су најтањи и ту видим простор за наше играче. Лако долазе у ситуацију да противнички играч буде 'један на један' са њиховим дефанзивцем. То је њихова Ахилова пета. Можда им једино Шпанци тренутно могу парирати по динамици, али одбрана Енглеске дефинитивно није на нивоу остатка тима", рекао је Голац.
Он је изјавио да фудбалери Србије морају да уђу храбро у меч против Енглеске.
"Морамо да уђемо у меч са јасним циљем, да победимо и направимо велики корак ка Светском првенству. Респект да, али страх никако. Када Енглези осете слабост, они не стају. Дају први, па други, па трећи гол. Ми морамо да покажемо понашањем и игром да смо бољи. И ако тако уђемо, имамо шта да тражимо", додао је Голац.
Голац је нагласио да је селектор Србије Драган Стојковић одличан тренер.
"Довољно је да кажемо да смо поново редовни учесници великих такмичења, што је само по себи огроман помак. Често имамо нереална очекивања, желимо сензације. Али морамо бити свесни реалности. Златна времена су иза нас, али и сада смо међу елитом. То мора да нам буде понос. Пикси је одличан селектор и мислим да је прави човек за ову генерацију", рекао је Голац.
Он је истакао да су Александар Митровић и Душан Влаховић "ударне игле" репрезентације Србије.
"Поготово Влаховић који својом покретљивошћу и продорношћу може да буде константна опасност. Енглеска одбрана игра високо, у линији, и правим дубинским лоптама можете лако да их пробијете. Али за то је потребно савршено разумевање и сарадња између везних играча и двојице нападача", додао је Голац.
Голац је навео да би српски фудбалери требало да уживају на мечу са Енглеском.
"Рекао бих им да Енглези нису бољи од нас, да имамо квалитет и да колективном и храбром игром можемо да им покажемо где им је место. Без страха, без притиска, да уживају у утакмици! Момци, играјте фудбал, то је привилегија", рекао је Голац.
За утакмицу против Енглеске влада велико интересовање навијача Србије.
"Много ми је драго што је ФСС одредио симболичне цене улазница и сигуран сам да ће публика бити 12. играч наше репрезентације. Дуго нисам ишао на стадион, али ћу овога пута дати све од себе да 9. септембра будем на Маракани и да бодрим Пиксијеве момке у мечу генерације. Морамо да будемо јединствени. Без звиждука, без нервозе. Само пуна подршка током свих 90 минута. Меч против Енглеске није само борба за бодове, већ прилика да покажемо ко смо, без страха и без комплекса", нагласио је Голац.
Голац је подржао одлуку челника ФСС, који су ангажовали италијанског стручњака Доменика Месину на место председника Судијске комисије.
"Суђење је један од најважнијих сегмената фудбалске игре. Један гест, једна погрешна процена судијског тима, без обзира да ли је реч о главном, помоћницима или онима у ВАР соби, може да вам поквари седам дана напорног рада, тренинга и припреме за утакмицу. Подржавам долазак Месине. Суђење мора да буде поштено и да омогући да игра остане лепа и чиста. Правила су јасна. Фудбал припада фудбалерима, не онима који га кваре", закључио је Голац.