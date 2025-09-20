НЕЗАДОВОЉНИ РЕЗУЛТАТОМ, ОХРАБРЕНИ НАПРЕТКОМ – Благојевић након пораза: Били смо близу, разлика се смањила
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је после пораза од Црвене звезде (2:1) у 177. мечу вечитих ривала да се разлика у квалитету и контроли игре смањила и односу на претходна два дербија.
– Прво ћу честитати Звезди на победи. Друго, има више тачака на којима тренутно размишљам. Утисак после утакмице је да упоређујући са претходним дербијима мислим да напредујемо. Разлика у квалитету и контроли игре се смањила у односу на претходна два дербија. За мене је то показатељ да напредујемо у плану игре коју желимо да имплементирамо. Евидентно, још нисмо достигли тај ниво да бисмо остварили резултат против јако доброг противника – рекао је Благојевић на конференцији за медије.
Благојевић је истакао да је ова Звезда много јача од клубова против којих је Партизан играо у Европи током лета.
– Недостаје нам искуство да бисмо могли да преломимо овакве утакмице у нашу корист – навео је Благојевић.
-Захвалио бих се навијачима, јер и кад смо примили први и други гол, остали су уз нас и помогли да се вратимо, нагласио је Благојевић.
– Спустили смо Звезду у ниску зону и натерали је да се бране са петорицом. Били смо близу, али нисмо успели, тужни смо због тога. Нисмо задовољни резултатом, али смо охрабрени напретком, то сви виде и то ће им помоћи да буду још посвећенији на тренинзима и да дају све од себе како бисмо појачали интензитет напретка који је евидентан. Жао ми је, завршили смо утакмицу ултраофанзивно, са екипом која ће се тешко појавити у наредним утакмицама. Ушли смо у ризик и, нажалост, то нам није резултовало макар бодом – закључио је Благојевић.