СРБИЈА ИМА МЕДАЉУ НА СП У РВАЊУ: Александар Комаров се пласирао у финале

20.09.2025. 20:34 20:36
Пише:
Дневник
спорт
Фото: Олимпијски комитет Србије

Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров обезбедио је медаљу на Светском првенству које се одржава у Загребу, пошто се у категорији до 87 килограма пласирао у финале.

Комаров је у првом колу победио Јапанца Соха Сакабеа са 5:3, а у осмини финала био је бољи од Американца Пејтона Џејкобсона са 5:1.

Потом је у четвртфиналу елиминисао Ислама Јевлојева из Казахстана, а у полуфиналу је савладао Милада Ализрајева из Русије.

У борби за злато Комаров ће за ривала имати Иранца Алирезу Мохмадипјанија, а финални меч на програму је у недељу.

Комаров је ове године већ освојио бронзу на Европском првенству у Братислави.

Одличан наступ у Загребу на планетарном шампионату имао је још један репрезентативац Србије Георги Тиболов и то у категорији до 60 килограма.

Међутим, Тибилову је недостајало мало среће пошто је у две одлучујуће борбе био елиминисан, мада је резултат био нерешен.

У полуфиналу меч је завршен резултатом 5:5, али је ипак славио Алишер Ганијев из Узбекистана, пошто је освојио први поен у овој узбудљивој борби.

Исто се десило и у мечу за треће место, резултат је био 1:1, а бронзу је однео Храчија Погосјан из Јерменије.

рвање рвање грчко-римским стилом александар комаров
