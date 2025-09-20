СРБИЈА ИМА МЕДАЉУ НА СП У РВАЊУ: Александар Комаров се пласирао у финале
Репрезентативац Србије у рвању грчко-римским стилом Александар Комаров обезбедио је медаљу на Светском првенству које се одржава у Загребу, пошто се у категорији до 87 килограма пласирао у финале.
Комаров је у првом колу победио Јапанца Соха Сакабеа са 5:3, а у осмини финала био је бољи од Американца Пејтона Џејкобсона са 5:1.
Потом је у четвртфиналу елиминисао Ислама Јевлојева из Казахстана, а у полуфиналу је савладао Милада Ализрајева из Русије.
У борби за злато Комаров ће за ривала имати Иранца Алирезу Мохмадипјанија, а финални меч на програму је у недељу.
Комаров је ове године већ освојио бронзу на Европском првенству у Братислави.
Одличан наступ у Загребу на планетарном шампионату имао је још један репрезентативац Србије Георги Тиболов и то у категорији до 60 килограма.
Међутим, Тибилову је недостајало мало среће пошто је у две одлучујуће борбе био елиминисан, мада је резултат био нерешен.
У полуфиналу меч је завршен резултатом 5:5, али је ипак славио Алишер Ганијев из Узбекистана, пошто је освојио први поен у овој узбудљивој борби.
Исто се десило и у мечу за треће место, резултат је био 1:1, а бронзу је однео Храчија Погосјан из Јерменије.