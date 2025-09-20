У ЛИГИ ШАМПИОНА ПЕТУ ГОДИНУ ЗАРЕДОМ: Новобеограђани преко Стеауе до европске елите
Ватерполисти Новог Београда победом над Стеауом из Букурешта резултатом 20:6 (7:0, 3:2, 5:2, 5:2), коло пре краја квалификација, обезбедили су пласман у Лигу шампиона.
Новобеограђани су доказали класу у дуелу са румунским тимом и потпуно заслужено изборили учешће у елитном такмичењу пету годину заредом.
У мечу последњег кола, против Приморца из Котора одлучиваће се победнику квалификационог турнира, а тај меч на програму је у недељу од 19 часова и 30 минута, такође на базену СЦ „11. април“.
У утакмици против Стеауе Новобеограђани су фуриозно одиграли прву четвртину, коју су решили у своју корист резултатом 7:0 и тиме практично отклонили све дилеме око победника.
Стечену предност су рутинском игром и додатно увећавали, а запажен учинак имали су Душан Тртовић, Лука Пљеванчић и Милош Ћук који су постигли по три гола.