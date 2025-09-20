clear sky
УВЕК ЈЕ ЛЕПО ПОБЕДИТИ ВЕЧИТОГ РИВАЛА НА ЊЕГОВОМ ТЕРЕНУ: Милојевић се захвалио и навијачима

20.09.2025. 21:37 21:58
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Црвена звезда
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде су тријумфовали у 177. вечитом дербију резултатом 2:1 против Партизана.

– Мислим да је заслужена победа. Имали смо добар план у првом полувремену, где смо доминирали и Партизан нам није правио проблеме. Међутим, сигурно да су промене и у формацији и у саставу ривала довеле до тога да Партизан има предност у поседу, па смо им то препустили и чекали прилику да их угрозимо. Све у свему, мислим да је била добра утакмица, прави дерби, са шансама на обе стране. Честитам мојим играчима и нашим дивним навијачима, а увек је лепо победити вечитог ривала на његовом терену – рекао је шеф стручног штаба Црвене звезде Владан Милојевић.

Искусни стратег је искористио прилику да се захвали и навијачима на подршци.

– Увек су уз нас и много нам значе. Хвала им на подршци.

Звезда је пред 26.254 навијача у Хумској победила Партизан као гост у два везана дербија први пут после 54 године.

За то је један од најзаслужнијих био резервиста Немања Радоњић.

Видећемо за Радоњића у првој постави. Данас смо изашли без крилног нападача. Ван протокола су нам остали Олајинка и Лучић. Некад је жртва тактике и идеје. Немам шта да додам за Радоњића, све је речено. Прави, квалитетан играч, на њему је само да буде максимално физички припремљен додао је Милојевић.

Звезду у среду очекује утакмица код куће против Селтика.

Лигу Европе крећемо против Селтика, надам се да ћемо пред нашим навијачима одиграти добро у среду, али опет, морате да добијате и у домаћем првенству и да победите Партизан. Не сумњам да ће наши навијачи доћи да подрже момке, јер нам долази екипа која је нивоа Лиге шампиона, играли су квалификације као и ми, прошле године су играли у групној фази закључио је Милојевић.

Спорт Фудбал
