УВЕК ЈЕ ЛЕПО ПОБЕДИТИ ВЕЧИТОГ РИВАЛА НА ЊЕГОВОМ ТЕРЕНУ: Милојевић се захвалио и навијачима
Фудбалери Црвене звезде су тријумфовали у 177. вечитом дербију резултатом 2:1 против Партизана.
– Мислим да је заслужена победа. Имали смо добар план у првом полувремену, где смо доминирали и Партизан нам није правио проблеме. Међутим, сигурно да су промене и у формацији и у саставу ривала довеле до тога да Партизан има предност у поседу, па смо им то препустили и чекали прилику да их угрозимо. Све у свему, мислим да је била добра утакмица, прави дерби, са шансама на обе стране. Честитам мојим играчима и нашим дивним навијачима, а увек је лепо победити вечитог ривала на његовом терену – рекао је шеф стручног штаба Црвене звезде Владан Милојевић.
Искусни стратег је искористио прилику да се захвали и навијачима на подршци.
– Увек су уз нас и много нам значе. Хвала им на подршци.
Звезда је пред 26.254 навијача у Хумској победила Партизан као гост у два везана дербија први пут после 54 године.
За то је један од најзаслужнијих био резервиста Немања Радоњић.
– Видећемо за Радоњића у првој постави. Данас смо изашли без крилног нападача. Ван протокола су нам остали Олајинка и Лучић. Некад је жртва тактике и идеје. Немам шта да додам за Радоњића, све је речено. Прави, квалитетан играч, на њему је само да буде максимално физички припремљен – додао је Милојевић.
Звезду у среду очекује утакмица код куће против Селтика.
– Лигу Европе крећемо против Селтика, надам се да ћемо пред нашим навијачима одиграти добро у среду, али опет, морате да добијате и у домаћем првенству и да победите Партизан. Не сумњам да ће наши навијачи доћи да подрже момке, јер нам долази екипа која је нивоа Лиге шампиона, играли су квалификације као и ми, прошле године су играли у групној фази – закључио је Милојевић.