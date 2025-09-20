РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ СЛАВИЛЕ НАД СРЕМОМ НА ПРЕМИЈЕРИ Б СУПЕРЛИГЕ: Силовито закорачиле у нову сезону
Рукометашице Војводине отвориле су првенство убедљивом победом над Сремом из Сремске Митровице и тако најавиле високе амбиције.
Новосађанке су од старта наметнуле брз ритам, бржу игру него у претходној сезони, уз велики број лепих проигравања и сигурну контролу резултата.
Иако се видело да екипа под вођством тренерке Андријане Будимир Филиповски још тражи најбољу уиграност и често се ослања на индивидуалне потезе, квалитет и енергија нису долазили у питање. Већ у првим минутима створена је осетна предност, а на полувреме се отишло са седам голова вишка.
У наставку је игру одлично креирала Ива Петровић, која је поред асистенција знала и да заврши акцију, На голу се разбранила млада Дуња Шаранчић голови су се ређали као мна траци Пене Грамотовае, Милене Милојевић, Наташе Ловрић и Ане Чубрило, па је разлика расла до убедљивих плус петнаест.
Војводина је показала снагу и потенцијал, али и оставила простор за напредак. Уколико се брзо уклопе нове снаге и поправи уиграност у оба правца, Новосађанке могу бити озбиљан кандидат за сам врх табеле.
Војводина - Срем 35:24 (16:9)
НОВИ САД: СЦ Слаба бара, гледалаца: 200, судије: Марковић (Врбас), Добријевић (Нови Сад), седмерци: Војводина 6 (5), Срем 5 (4), искључења: Војводина 8, Срем 10 минута.
ВОЈВОДИНА: Грамотова 6, Зељковић, Чубрило 5, Божић, Мијаиловић 2, Петровић 8, Демир, Рајковић, Новосел 2, Буразор, Шаранчић (8 одбрана, 1 седерац), Ловрић 8(4), Милојевић 3, Ранисављевић 1, Нинков, Радојчић(1 одбрана)
СРЕМ: Ми. Шпољарић, Јеремић, Шерфези 1, Ивановски 2, Ожеговић 1, Радуловић 8 (3), Табак 1, Нулеши, Мијаиловић 1, Ма. Шпољарић 1, Драгојловић, Вукмиртић, Павловић, Максић (10 одбрана), Ђулинац 2, Кленковски 7 (1), Којовић, Драча.