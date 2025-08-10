clear sky
НОВИ ПАЗАР ПРЕОКРЕТОМ ПОБЕДИО РАДНИЧКИ ИЗ НИША у Суперлиги Србије

10.08.2025. 22:48 23:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Спорт клуб
Фото: Dnevnik.rs

Фудбалери Новог Пазара победили су као гости нишки Раднички резултатом 3:2 у мечу четвртог кола Суперлиге Србије.      

Нови Пазар је после прве победе у сезони сад осми са четири бода из три одиграна меча, Раднички је седми са истим бројем бодова, али из четири утакмице. 

Абдулаје Сисе је у 10. минуту довео госте у вођство, али је Раднички већ до полувремена преокренуо. Радивој Босић је изједначио у 40. минуту, а Немања Белаковић је у 45+2. минуту реализовао пенал за 2:1. 

У финишу меча Нови Пазар је направио велики преокрет. Семир Алић је у 90. минуту поравнао на 2:2, а Еђике Опара је донео победу гостима голом у 90+2. минуту.

Раднички у наредном колу гостује Железничару, Нови Пазар ће бити домаћин Раднику.

Раднички (Ниш) – Нови Пазар 2:3 (2:1)

НИШ: Стадион Чаир. Гледалаца: 1.000. Судија: Станко Остраћанин.Стрелци: 0:1 – Сисе у 10, 1:1 – Босић у 40, 2:1 – Белаковић из једанаестерца у 45+2, 2:2 – Алић у 90, 2:3 – Опара у 90+2. минуту.

РАДНИЧКИ: Манојловић, Јамкам, Витас, Петровић (од 67. Николић), Милосављевић, Илић (од 79. Спасић), Мбуп (од 67. Мијаиловић), Срећковић (од 58. Нишић), Белаковић (од 79. Евемаде), Босић.

НОВИ ПАЗАР: Самчовић, Маринковић, Хаџимујовић, Брунчевић, Милетић, Давидовић (од 73. Малекинушић), Сисе, Оморегбе (од 46. Бојат), Абдулахи (од 46. Тогбе), Петковић (од 64. Алић), Иједе (од 46. Опара).

 

Пласман обезедио Sofascore

 

фк нови пазар фк раднички суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
