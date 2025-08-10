НОВИ ПАЗАР ПРЕОКРЕТОМ ПОБЕДИО РАДНИЧКИ ИЗ НИША у Суперлиги Србије
Фудбалери Новог Пазара победили су као гости нишки Раднички резултатом 3:2 у мечу четвртог кола Суперлиге Србије.
Нови Пазар је после прве победе у сезони сад осми са четири бода из три одиграна меча, Раднички је седми са истим бројем бодова, али из четири утакмице.
Абдулаје Сисе је у 10. минуту довео госте у вођство, али је Раднички већ до полувремена преокренуо. Радивој Босић је изједначио у 40. минуту, а Немања Белаковић је у 45+2. минуту реализовао пенал за 2:1.
У финишу меча Нови Пазар је направио велики преокрет. Семир Алић је у 90. минуту поравнао на 2:2, а Еђике Опара је донео победу гостима голом у 90+2. минуту.
Раднички у наредном колу гостује Железничару, Нови Пазар ће бити домаћин Раднику.
Раднички (Ниш) – Нови Пазар 2:3 (2:1)
НИШ: Стадион Чаир. Гледалаца: 1.000. Судија: Станко Остраћанин.Стрелци: 0:1 – Сисе у 10, 1:1 – Босић у 40, 2:1 – Белаковић из једанаестерца у 45+2, 2:2 – Алић у 90, 2:3 – Опара у 90+2. минуту.
РАДНИЧКИ: Манојловић, Јамкам, Витас, Петровић (од 67. Николић), Милосављевић, Илић (од 79. Спасић), Мбуп (од 67. Мијаиловић), Срећковић (од 58. Нишић), Белаковић (од 79. Евемаде), Босић.
НОВИ ПАЗАР: Самчовић, Маринковић, Хаџимујовић, Брунчевић, Милетић, Давидовић (од 73. Малекинушић), Сисе, Оморегбе (од 46. Бојат), Абдулахи (од 46. Тогбе), Петковић (од 64. Алић), Иједе (од 46. Опара).