ОГЛАСИЛА СЕ НАВИЈАЧКА ГРУПА "ФИРМА 1989" Наша странка је ФК Војводина
Поводом спекулација које су се у последње време појавиле у медијском простору, а које се односе на инциденте забележене на утакмицама Војводине са Спартаком и Јавором, огласила се навијачка група "Фирма 1989".
Саопштење преносимо у целости.
"Поштовани Фирмаши, Новосађани, љубитељи ФК Војводина, поштована јавности. Желимо да се огласимо поводом инцидената који су се десили на навијачкој трибини на утакмици Војводина - Јавор 16.08.2025. као и на утакмици Војводина - Спартак, која се одиграла 02.03.2025, после којих су се појавиле инсинуације на навијачким и симпатизерским порталима да су се инциденти догодили због политичких подела међу навијачима ФК Војводина. Такве инсинуације и подметања, најоштрије осуђујемо и одбацујемо као неосноване.
Ми, као навијачка група која има историју догађаја који укључују сукобе на спортској приредби и изван ње, тврдимо да су они увек били последица младости, жеље за доказивањем и искључиво навијачки мотивисани. Чланови наше навијачке групе ван стадиона имају право на своја политичка, верска и друштвена убеђења, али без обзира на све разлике ван стадиона, на стадиону смо сви уједињени око навијачког циља и успеха наше Војводине и још једном вас подсећамо да је на стадиону наша једина политика увек била и биће, ФК Војводина и српски патриотизам.
Јасно стављамо до знања свим политичким актерима, да на стадиону ,,Карађорђе” нема места за њихово политичко деловање и да ћемо се против истог борити свим навијачким средствима. На нашем стадиону је једино опредељење ФК Војводина.
Позивамо све искрене навијаче ФК Војводина да у суботу против ФК ТСЦ из Бачке Тополе дођу у што већем броју и тако подржимо наше играче и да им дамо ветар у леђа и да их заједно носимо до нове првенствене победе!
Наша странка је ФК Војводина!!! - стоји у саопштењу навијачке групе "Фирма 1989".